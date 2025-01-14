FT：85%大企業擬調整供應鏈

因應川普上台後貿易戰疑慮升高，全球企業紛紛開始調整布局，以強化供應鏈的韌性和可見度。

英國金融時報（FT）引述經濟研究聯合會（Conference Board）調查指出，1,700家大型企業有85%表示，計劃大幅調整供應鏈，該比率較前一年增加15個百分點，且明顯高於新冠肺炎疫情初期的水準。

企業關注供應鏈的布局，反映對全球貿易前景的不安定感。在這項調查中，全球45%的執行長把「加劇的貿易戰」列為2025年頭號地緣政治衝突風險，這比率是去年19%的兩倍。美國企業高層對此尤其憂心，有47%的受訪者將貿易戰列為最大挑戰。

經濟研究聯合會首席經濟學家彼得森 說：「很多高層，尤其是執行長，都將重點放在調整供應鏈……這已重返待辦事項的首位。」「不僅是新政府上台以及對關稅的疑慮，還因為美中貿易戰2024年愈演愈烈的現實。」

美國決策機關也開始深入研究供應鏈風險。里奇蒙聯邦準備銀行研究人員本月一篇報告中指出，供應鏈已成為衝擊來臨時的核心傳導媒介，並警告提升供應鏈韌性可能會推高價格。