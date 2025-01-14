經理人避險 喊採防禦型配置
美國聯準會（Fed）將不太可能進一步大幅降息之際，管理數兆美元資產資產經理人，開始提醒客戶採取防禦型配置，以降低風險。
管理資產規模高達10兆美元的先鋒集團（Vanguard），在最新發布的2025展望報告中，金融顧問和富豪個人投資人，將投資組合中的股票比重降低為38%，低於2024年的41%和2023年的50%，其餘則是固定收益資產，這幾乎與廣受歡迎的「股六債四」投資組合恰好相反。
先鋒資深投資策略師施蘭格表示：「對現在願意稍微背負主動風險、背離他們長期政策投資組合的投資人來說，我們認為去風險是合理的。」
去年美國11月大選共和黨同時贏得總統大位和國會參眾兩院後，先鋒確認了這種最新看法。雖然投資人一直看好川普「MAGA經濟學」（Maganomics）的前景，但對通膨和利率高漲的擔憂，卻讓經濟學家提出更悲觀的預測。
過去兩年美股的優異表現，讓先鋒支持現在對固定收益資產提高曝險。美股標普500指數的本益比已從2022年9月的約19.2，飆升至目前的近30。
Invesco的解決方案部門也建議增持固定收益資產，並建議持股可聚焦醫療保健、消費必需品和公用事業等防禦性類股。
去年11月川普勝選後，標普500曾在12月6日爬升至紀錄新高的近6,100點，但之後年底封關前的表現卻不盡理想，並未出現「耶誕老人行情」。
Invesco Solutions投資主管迪朗奇斯表示：「選舉行情已失去動能。我們認為成長正在減速。並不存在通膨正在大幅放緩的真正證據。」
T Rowe Price操盤手施瑞佛說，他的團隊仍偏重股票，但傾向價值股，盡量避開昂貴的成長股，較青睞「價格上更有吸引力的領域」。
AllianceBernstein高收益經理人史密斯表示，就歷史來看，股票實在相當昂貴，「接下來十年的股票投資報酬要像過去十年那樣高，真的不容易」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言