BMW 2024年銷量萎縮
由於代價高昂的召修導致中國大陸需求驟減問題惡化，德國汽車製造商BMW去年汽車銷量下滑。
BMW 13日公布，2024年集團汽車銷量下滑4%至245萬輛，其中核心BMW品牌銷量減少2.3%，Mini下滑逾17%，勞斯萊斯減幅為5.3%。BMW股價13日盤中一度下跌逾1.5%，銷量數據出爐後跌幅收斂。
在煞車系統有瑕疵迫使BMW召回多達150萬輛車後，BMW已在去年9月撤回財測。這波召修對中國大陸交車量的衝擊特別大，2024年BMW和Mini品牌中國大陸銷量萎縮13.4%，德國減幅也達到5.3%。
中國大陸是全球最大汽車市場，隨著當地消費者愈來愈青睞比亞迪等本土品牌，德國汽車製造商已被拋到後頭。另一方面，在數個國家削減補貼後，德國汽車製造商也飽受歐洲電動車需求低迷所苦。奧迪（Audi）13日公布2024年交車量下滑12%至167萬輛，福斯（Volkswagen）旗下品牌保時捷（Porsche）去年中國大陸交車量大減28%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言