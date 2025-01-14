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BMW 2024年銷量萎縮

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

由於代價高昂的召修導致中國大陸需求驟減問題惡化，德國汽車製造商BMW去年汽車銷量下滑。

BMW 13日公布，2024年集團汽車銷量下滑4%至245萬輛，其中核心BMW品牌銷量減少2.3%，Mini下滑逾17%，勞斯萊斯減幅為5.3%。BMW股價13日盤中一度下跌逾1.5%，銷量數據出爐後跌幅收斂。

在煞車系統有瑕疵迫使BMW召回多達150萬輛車後，BMW已在去年9月撤回財測。這波召修對中國大陸交車量的衝擊特別大，2024年BMW和Mini品牌中國大陸銷量萎縮13.4%，德國減幅也達到5.3%。

中國大陸是全球最大汽車市場，隨著當地消費者愈來愈青睞比亞迪等本土品牌，德國汽車製造商已被拋到後頭。另一方面，在數個國家削減補貼後，德國汽車製造商也飽受歐洲電動車需求低迷所苦。奧迪（Audi）13日公布2024年交車量下滑12%至167萬輛，福斯（Volkswagen）旗下品牌保時捷（Porsche）去年中國大陸交車量大減28%。

BMW 品牌

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