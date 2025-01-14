奢侈品市況淡 小型精品當道

最新報告顯示，奢侈品市場預計在2024年至2027年的成長率僅有1%–3%，這種低迷態勢可能要到2027年後才有望反轉。然而小型精品品牌可望成為業界亮點。

財星雜誌報導，根據Business of Fashion與麥肯錫顧問公司攜手編製的State of Fashion報告，在2027年前，曾是精品業消費重心的中國大陸與歐洲，貢獻的比重將下降，同時中東與印度的精品消費將擴增。而消費傾向將從名表與服飾轉向健康養生與旅遊，意味著業者必須花費更多心力吸引客戶。

目前精品業一部分的問題，可說是自作自受。當數年前需求激增時，業者大幅提高產量並調漲價格，破壞了市場的胃口。此外，奢侈品市場主要的成長動能來自價格上漲，而非銷量提升，當創新無法讓人感到物有所值，產品的吸引力也隨之滑落。

報告指出，料將占80%精品消費的富豪客戶，也對售價上漲敬謝不敏。在顧客探詢其他消費選項之際，新興的小型精品品牌或奢侈品巨頭內部的新銳品牌快速成長。義大利精品巨擘Prada的銷售創新高，就是拜旗下小品牌Miu Miu所賜。在去年第3季，Prada營收增加18%，Miu Miu的營收飆增105%；相較下，LVMH等同業同期的銷售滑落。

整體來看，精品業者必須進行反思。產業主管對2025年看法悲觀，原因是美國政府可能祭出關稅、中國市場復甦緩慢、以及業者的成本壓力高漲。

Business of Fashion成長長官與洞見主管馬列克表示，「高層有理由悲觀看待2025年，對精品業巨頭來說，今年將比往年更具挑戰」，業者也必須提出新的價值主張，重新讓客戶埋單。

在現下的總體經濟環境，充排場的客戶也正在重思對精品的看法。Deloitte全球時尚＆精品主管帕隆貝拉說，「低調奢華是現今潮流的重要組成，相較於強調品牌元素與炫目標誌」，低調奢華更「注重高品質工藝、低調優雅、與不退流行的設計」，而小型精品品牌有望成為這股潮流的受益者。