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安謀授權費擬漲三倍

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價300%，並考慮發展自家晶片，與大客戶競爭。

路透報導，安謀數十年來的商業模式，是授權智慧財產權給蘋果、高通、微軟等，來設計自家晶片，並向採用安謀技術的晶片收取小額權利金。但法院文件顯示，持有安謀九成股權的軟銀執行長孫正義，與安謀執行長哈斯，想改變這種做法。

據安謀主管的法院證詞，「畢卡索」計畫至少起於2019年，打算在十年間讓安謀的智慧機年度營收，增加約10億美元。做法包括晶片設計的現成部分，若採安謀最新的Armv9架構，研擬調高每片晶圓的授權費率。

根據文件，安謀主管在2019年8月討論把費率提高300%。

但高通和蘋果等大客戶具有先進技術，能用Arm架構從頭開始設計自家晶片，無須採用安謀高價的現成設計，未必會受到漲價影響。

此外，據法院文件，安謀高層也在研商，推出更完整的晶片設計。

安謀 文件

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