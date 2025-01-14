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英國拚AI 訂定五年計畫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國首相施凱爾宣布投入資源，到2030年要將公共部門運算能力增加20倍。（美聯社）
英國首相施凱爾宣布投入資源，到2030年要將公共部門運算能力增加20倍。（美聯社）

英國首相施凱爾的政府將於當地時間13日宣布，投入資源培養出一個OpenAI的挑戰者，並在五年內大幅增加國家擁有的人工智慧（AI）運算能力，目標是建立具有全球競爭力的AI產業。

此舉回應了英國科技投資人克利福德（Matt Clifford）受政府委託起草、於9月提交的「AI機會行動計畫」報告。

當局將尋求擴大全國各地資料中心的容量，幫助開發強大AI模型的人員，這些模型仰賴網路託管的遠端高效能運算設備來訓練和執行其系統。

英國訂下目標，到2030年，「主權」或公共部門運算能力將增加20倍。這是因為克利福德的報告主張，政府擁有的GPU數量應在2030年達到10萬個。為此，有必要打造一台新的超級電腦。英國目前並沒有排名全球前50名的電腦。

當局還希望培養出與OpenAI規模相似的本土AI巨擘。

克利福德在內的技術專家認為，主權運算能力對於確保英國AI公司和研究人員減少對其他國家AI業務的依賴至關重要。他們說，這種能力可以建立新AI技術和具有全球影響力的公司，而且，能確保以合理成本獲得可靠的運算能力，因為運算基礎設施正在成為地緣政治的戰場。

克利福德提交的這份報告先前一直被延誤發布，根據人知情人士，幾位內閣部長在12月開會討論了它的內容，並接受了其中的一些建議：包括創建數個AI「成長區」，在某些地方放寬規劃許可的規定，以允許建立新的資料中心；以及成立「AI能源委員會」，探索核能等再生與低碳能源的角色。

目前並不清楚這項專案的成本會是多少，但它將來自創新科技部（DSIT）的研發預算。

建立有效的OpenAI替代方案將面臨嚴峻挑戰。在資金方面，創業者抱怨難以籌集到AI成功案例所需要的資金。

許多創業家和風投家都呼籲，英國養老基金將投資組合裡的更大比例分配給風險較高、注重成長的創業公司。

創投公司Antler執行長兼創辦人Magnus Grimeland去年受訪問時曾表示，「在英國，這個口袋裡有7兆美元」，他認為「只要拿出其中的5%分配在創新領域，問題就迎刃而解了」。

OpenAI 英國

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