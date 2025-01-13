美科技股早盤持續遭拋售 輝達、台積ADR挫逾3%
由於先前引領大盤漲勢的重要科技股持續遭到投資人拋售，美股13日早盤下跌，道瓊工業指數下跌72點，或0.1%；標普500指數下跌0.8%；那斯達克綜合指數跌幅更是達到1.4%；費城半導體指數跌1.6%；輝達和台積電ADR分別跌幅都超過3%。
美國上周五（10日）公布的就業報告優於市場預期，引發了市場投資人對美國聯準會（Fed）是否會進一步降息的質疑，並導致美國公債殖利率上升和股市下跌。美國10年期公債殖利率13日一度觸及2023年11月來高點的4.77%，導致了科技股等成長股持續遭到拋售。
投資人期待本周將公布的新一季企業財報季開跑，能穩定市場。包括花旗、高盛和摩根大通在內等大銀行，將在15日發布去年第4季財報，摩根士丹利和美國銀行則將在16日發表。
本周的重要美國經濟數據包括14日發布的12月生產者物價指數（PPI），以及15日的12月消費者物價指數（CPI）。
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