祖克柏：Meta訓練AI當中階工程師 最快今年上路

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，Meta及一些頂尖科技公司，正在努力將目前由中階軟體工程師負責的程式編碼工作自動化，也許在今年就會正式啟動。

Business Insider報導，祖克柏10日在知名主持人羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中說，Meta與一些大型科技公司正在開發人工智慧（AI），或許在2025年能有類似中階工程師的AI，可以替公司編寫程式碼。

他說，此舉剛開始時所費不貲，但之後可以將應用程式（app）的的程式編碼工作都交由AI處理。

這可能表示，程式編碼將從就業市場上最受歡迎的技能之一，成為可以完全被自動化的能力。根據薪資追蹤網站，目前Meta的中階軟體工程師，總薪酬接近40~60萬美元。

祖克柏受訪前不久，Meta剛宣布取消第三方事實查核機制，意味著更多政治內容將回到旗下社群平台，並引發事實查核團體抗議。同時，Meta也宣布撤回數個多元、公平和包容（DEI）措施。