快訊

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

路透：Arm擬漲價300% 並考慮自行開發晶片

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價300%，並考慮發展自家晶片，與大客戶競爭。路透
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價300%，並考慮發展自家晶片，與大客戶競爭。路透

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價300%，並考慮發展自家晶片，與大客戶競爭。

路透報導，安謀數十年來的商業模式，是授權智慧財產權給蘋果、高通、微軟等，來設計自家晶片，並向採用安謀技術的晶片收取小額權利金。但法院文件顯示，持有安謀九成股權的軟銀執行長孫正義，與安謀執行長哈斯，想改變這種做法。

據安謀主管的法院證詞，「畢卡索」計畫至少起於2019年，打算在十年間讓安謀的智慧機年度營收，增加約10億美元。做法包括晶片設計的現成部分，若採安謀最新的Armv9架構，研擬調高每片晶圓的授權費率。根據文件，安謀主管在2019年8月討論把費率提高300%。

但高通和蘋果等大客戶具有先進技術，能用Arm架構從頭開始設計自家晶片，無須採用安謀高價的現成設計，未必會受到漲價影響。

此外，據法院文件，安謀高層也在研商，推出更完整的晶片設計。安謀目前銷售晶片設計藍圖，多數客戶須花好幾個月時間，完成晶片設計過程。

Tantra Analyst創辦人森根說，安謀考慮自行打造晶片，對他來說是新消息，應該會讓安謀客戶不寒而慄。

高通律師在庭訊中出示，哈斯爭取擔任安謀執行長時，向董事會秀出的投影片，建議安謀改變商業模式。他說，與其只賣晶片藍圖，不如出售晶片或小晶片。哈斯與其他安謀高層談話時也說，要是安謀發售晶片，有能力和客戶競爭。

但哈斯在審訊時淡化處理這些發言，說是對公司長期策略的隨口發言。

安謀 客戶

延伸閱讀

韓媒：傳三星計劃提前量產HBM4 配合輝達下代AI晶片可能提早半年發布

經濟部三策略 強化無人機鏈…力拚取代紅鏈

陸半導體高薪搶才變少了 去年平均年薪降4%

就市論勢／先進製程、網通 聚焦

相關新聞

美政府推出新的人工智慧晶片管制規範 一文看懂如何運作

美國政府13日推出新的人工智慧（AI）晶片管制規範，路透整理出相關施行細節。

白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

美國政府13日宣布對輝達（Nvidia）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，將對售予大部...

祖克柏：Meta訓練AI當中階工程師 最快今年上路

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，Meta及一些頂尖科技公司，正在努力將目前由中階軟體工程師負...

大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。

路透：Arm擬漲價300% 並考慮自行開發晶片

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價...

美科技股早盤持續遭拋售 輝達、台積ADR挫逾3%

由於先前引領大盤漲勢的重要科技股持續遭到投資人拋售，美股13日早盤下跌，道瓊工業指數下跌72點，或0.1%；標普500指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。