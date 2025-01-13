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大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。路透
摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。路透

摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。

自從11月川普勝選後，由於市場預期他主張的減稅及關稅政策將推升通膨，加上美國經濟強韌也使市場人士賭聯準會將使利率在較高水位維持更久，都使美元強勁升值。

大摩由策略專家威爾森領導的團隊指出，強勢美元對標普500大企業的業績影響並不穩定，因為這些企業在國際市場的銷售額不到總營收的30%；其中家用產品、科技硬體及食品飲料類股國外營收的比率最重，電信服務與公用事業最低。

威爾森在報告中指出，「我們認為這次財報季將因為美元強勢，導致上市公司業績明顯分歧」；他預期與美元匯率關係密切的類股將繼續維持弱勢。但只要國內成長熱絡是推升美元的主要原因，則標普大企業的整體表現仍將強韌。

今年來美國漲勢消退，主因公債殖利率上升，以及聯準會（Fed）政策展望轉向「鷹派」。由於10年期美債殖利率正趨向5%大關，投資機構及專家已警告股市投資人還將承受更大的痛苦。

威爾森表示，分析師對企業上季的獲利預期仍然相對偏高，使財報優於預期的障礙升高。高盛專家柯斯丁也預期，這次財報季企業獲利超出預期的比率將處次「溫和」水準。

威爾 美國 聯準會

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