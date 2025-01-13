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白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國政府13日宣布對輝達（Nvidia）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，將對售予大部分國家的晶片設定運算能力上限，但供應鏈及遊戲晶片不在此限。(路透)
美國政府13日宣布對輝達（Nvidia）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，將對售予大部分國家的晶片設定運算能力上限，但供應鏈及遊戲晶片不在此限。(路透)

美國政府13日宣布對輝達（Nvidia）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，將對售予大部分國家的晶片設定運算能力上限，但供應鏈及遊戲晶片不在此限；這些國家以及企業若同意一整套安全及人權標準，則可以不受這項限制。

這項管制措施預定一年後生效，但遭到業界強烈反對，而拜登政府將讓川普政府決定是否及如何執行這項管制。

這項法規也是首次依據「封閉式AI模組權重（closed model weights）」方式，來建立出口管制；這種方式將控制AI模組如何處理數據，並產生回應及預測。

商務部長雷蒙多表示，企業界將有120天的評論期，讓川普政府有時間適應，在與業界及其他國家協商之後對管制措施做出變更。雷蒙多強調，拜登政府致力於在保障國內及允許晶片貿易持續進行之間，能夠取得平衡。華府將豁免集體運算能力偏低的晶片銷售管制，例如售予大學及研究機構的晶片。

美國這次同時限制對國家及企業銷售AI晶片，目的是將AI發展集中於友好國家，並使全世界的企業都能採取美國的標準。拜登團隊已經與繼任者討論過這項措施，且白宮官員表示，出口管制基本上是兩黨共識。

川普 拜登 美國

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