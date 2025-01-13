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美就業數據優於預期 亞股隨美股頹勢多收低

中央社／ 香港13日綜合報導
美國最新公佈的就業數據遠高於預期，使市場對聯邦準備理事會（Fed）進一步降息的希望破滅，拖累美股收黑。受此影響，亞股今天多收低。示意圖／美聯社
美國最新公佈的就業數據遠高於預期，使市場對聯邦準備理事會（Fed）進一步降息的希望破滅，拖累美股收黑。受此影響，亞股今天多收低。示意圖／美聯社

美國最新公佈的就業數據遠高於預期，使市場對聯邦準備理事會（Fed）進一步降息的希望破滅，拖累美股收黑。受此影響，亞股今天多收低。

美國勞工部10日公布，全美12月非農就業新增25萬6000人，高於11月修正後的21萬2000人，甚至遠高於市場預估的15萬至16萬人。

儘管聯準會2024年降息3次，但聯準會近來公布的12月會議紀要顯示，未來12個月的降息次數從原先預估的4次下修至2次，使市場預期今年繼續多次降息的希望破滅。

聯準會「轉鷹」之際，美國通膨仍高於聯準會設定的2%目標。有人擔心美國準總統川普（DonaldTrump）上任後計劃推動減稅和管制移民等政策，恐怕使物價再度飆升。

美國銀行（BofA）的巴維（Aditya Bhave）與其他經濟學家表示，「由於勞動市場具有韌性，我們目前認為聯準會的降息循環已經結束」。

巴維等人指出，「通膨仍高於目標值，在12月會議紀要中，聯準會不但大幅調高2025年的通膨基本預期，還表示通膨可能升更高」。

綜觀亞股，香港、上海、雪梨、新加坡、首爾、台灣、馬尼拉及威靈頓股市均收低。東京股市今天休市一日。

貨幣市場方面，受美國降息希望消退和英國經濟欠佳的擔憂拖累，英鎊兌美元貶至2023年底以來的低點附近；歐元兌美元則貶至2022年11月來最低。

美國 聯準會 通膨

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