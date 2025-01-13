尚未設定新日期 貝佐斯旗下藍源火箭子系統問題取消發射
美聯社與BBC報導，亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的航太公司「藍源」（Blue Origin）原定最快13日凌晨（台灣時間13日下午）在佛州卡納維爾角太空軍基地發射「新葛倫」火箭（New Glenn），但因「火箭子系統問題」取消。該公司尚未設定新的火箭發射日期。
約98公尺高的「新葛倫」火箭原本任務是將一枚藍源的測試衛星送上軌道，並讓火箭下半部著陸在太平洋一艘無人船上。然而，火箭發射控制員在倒數最後幾分鐘發現火箭子系統問題，沒有足夠時間處理，因此取消發射。倒數計時一停止，人員立即開始將火箭所有燃料排出。
藍源公司也沒有立即設定新的發射日期，只說團隊需要更多時間解決問題。這不是「新葛倫」火箭發射首次因故推遲或取消，藍源公司先前已因海況不佳推遲火箭發射。
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