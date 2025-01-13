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智慧眼鏡市場邁入新階段 講求外觀功能也拚價格

中央社／ 拉斯維加斯13日綜合外電報導

高科技智慧眼鏡製造商正以日益低調、便於配戴的款式持續推出新產品，以期在迅速興起且競爭激烈的市場中做出差異性。這些眼鏡也不斷增添新功能，包括即時翻譯、全球衛星定位（GPS）和照相機等。

法新社報導，Techsponential顧問公司分析師格林加特（Avi Greengart）在美國消費性電子展（CES）中表示：「可以戴在臉上的智慧穿戴產品愈來愈多。」許多智慧眼鏡製造商都在這場於拉斯維加斯舉行的展覽發表最新產品。

實際上，業界花了很長的時間才從起步階段走到這一步。繼體積巨大的谷歌眼鏡（Google Glass）和愛普生公司（EPSON）具有粗框和連接線設計的Moverio眼鏡於2010年代初期問世之後，如今市場上的產品已經改頭換面。

現在的智慧眼鏡皆可與智慧型手機應用程式搭配使用，外觀也和普通眼鏡愈來愈相似。社群媒體巨擘Meta研發的智慧眼鏡Ray-Ban Meta正在這條新道路上引領市場。

根據市場調查公司MarketsandMarkets近期研究，這個領域的成長「受益於擴增實境（augmentedreality）、人工智慧和微型化技術的推動，這些技術不斷突破穿戴裝置的極限」。

然而，將技術與時尚鏡框結合，需要非常謹慎的妥協。

舉例來說，Ray-Ban Meta可拍攝照片和影片，可播放音樂，並為用戶提供所見物品的資訊，但不提供利用疊加影像的擴增實境功能。

Meta代表戴爾（Robin Dyer）解釋，日後可能會推出擴增實境功能，但屆時眼鏡的價格可能比現在貴1倍。

智慧眼鏡市場中，主要戰場就是價格，特別是現在中國製造商也已加入競爭。

2013年，谷歌眼鏡最初的零售價約為1500美元（約新台幣4萬9700元），現在的智慧眼鏡則接近高級傳統眼鏡的價格。

Meta的尼柯生（James Nickerson）指出，與眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作推出的款式售價定在300美元起跳，只比傳統的雷朋眼鏡貴50美元，而且還附加「很酷的照相機（功能）」。

加州新創公司Vue把價格壓得更低，配備語音助理和音樂功能的基本款定價200美元。

有些製造商如XReal則專注研發可投影智慧型手機、電腦或遊戲機畫面的擴增實境功能；蘋果公司（Apple）的Vision Pro去年並未在市場上造成轟動。

Even Realities、Halliday等企業率先推出超輕薄鏡框，看起來與一般眼鏡並無二致，同時還具備基本擴增實境功能。

Halliday將於今年3月推出售價489美元的型號，可在使用者視野上方顯示文字，利用人工智慧技術顯示對話的建議回答、提供即時翻譯，還有提詞機功能。

Even Realities也選擇極簡風格，取消了揚聲器和照相機功能。

售價 擴增實境 眼鏡

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