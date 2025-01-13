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美出大招制裁俄羅斯 高盛曝油價恐衝上「9字頭」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國對俄羅斯祭出新一輪制裁，高盛預估國際油價可能觸及每桶90美元。路透
美國對俄羅斯祭出新一輪制裁，高盛預估國際油價可能觸及每桶90美元。路透

美國總統拜登對俄羅斯石油及天然氣收入，祭出截至目前為止最全面的制裁方案，激勵國際油價13日盤中繼續上揚。放眼後市，高盛（Goldman Sachs）認為油價不排除站上每桶9字頭。

高盛12日表示，如果美國對莫斯科當局祭出的新一輪制裁導致俄國石油產量減少，布蘭特原油價格短線可能漲破每桶85美元。如果俄國和伊朗石油產量同時下滑，油價可能觸及每桶90美元。

布蘭特原油3月期貨價格10日大漲近3.7%，13日盤中最多再漲2.17%，報每桶81.49美元，是四個多月以來盤中最高水準。西德州中級原油2月期貨價格13日盤中一度漲2.38%，報每桶78.39美元，站上三個多月以來高點。

交易員和分析師認為，美國對俄羅斯石油生產商和船隻祭出的制裁，可能迫使中國大陸及印度煉油業者擴大採購中東、非洲及美洲石油，進而推升油價與運輸成本。高盛預估，新制裁影響的船隻2024年每日載運170萬桶石油，占俄羅斯出口25%，以原油為大宗。

俄羅斯 油價 美國

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