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日鐵欲收購美鋼受阻 石破茂要求拜登釋疑

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本首相石破茂今天要求美國總統拜登消弭他日前因阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）所引發的擔憂。

日本經濟新聞」報導，石破茂今天在首相官邸向媒體透露此事。

他今天與拜登、菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）進行三方通話時，提到從經濟安全保障的觀點來看，企業能安心投資的課題相當重要，隨後提起日鐵的收購案，並向拜登直接傳達日本與美國經濟界，因為這筆交易受阻後產生的疑慮。

石破茂並未透露拜登是如何回答，僅說明對此「沒太多具體的對話」。

關於日本政府正在安排石破茂2月訪美一事，石破茂回應，「已知悉正在進行最終協調」。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）過去一段時間持續審查這起交易。

由於美國外來投資審查委員會意見分歧，後來把此案交由拜登定奪。而拜登本月稍早宣布，考量保護美國產業的戰略必要性與國安風險，阻擋這筆收購案。

日鐵和美鋼11日宣布，拜登原本下令要求日鐵與美鋼在2月2日前放棄併購，不過這個期限已延長至6月18日。這兩間公司也稱美國外來投資審查委員會已批准延長審查期限。

拜登 日本經濟 美國

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