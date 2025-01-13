本周開盤前 五件國際事不可不知
美股上周五（10日）大跌，三大指數吐回今年來漲幅，就業數據超強，卻形同為聯準會（Fed）今年降息之路增添阻礙，更進一步推升公債殖利率。本周投資人將聚焦通膨數據與大型銀行財報。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：
就業數據佳成聯準會降息絆腳石 美股重摔吐回今年漲幅
美國去年12月新增非農就業人數25.6萬人，創下九個月最高，失業率意外下降，為就業市場意外強勁的一年畫下句點。
道瓊工業指數上周五大跌697點，跌幅達1.6%，一周來下跌1.9%。標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅都在1.5%以上，周線分別跌1.9%和2.3%。
費城半導體指數上周五跌2.4%，但今年迄今尚有1%漲幅。上月營收超出預期的台積電ADR漲0.6%，是費半當天唯一上漲的成分股，今年來上漲5.5%。
美銀預言降息周期結束 30年債殖利率一度衝破5%
LSEG數據顯示，金融市場如今預期Fed今年只會降息1碼。美國30年期公債殖利率一度突破5%，達到自2023年11月以來最高。10年期公債殖利率收在4.772%，為2023年11月以來最高。
美銀原先預期今年Fed將降息兩次，每次降1碼（0.25個百分點），但就業報告發布後改口說，Fed利率下一步可能不降反升。美銀分析師團隊在報告中寫道：「我們認為，這波降息循環結束了...最可能的情況是，Fed按兵不動的時期延長。但我們認為，風險是：下一步偏向升息。」
花旗集團的降息展望在華爾街最樂觀，認為今年有五次降息可期，但預測Fed下次降息時點從原估的1月延到5月。高盛下修對今年降息次數預測，從三次減為兩次。高盛和摩根大通認為，Fed今年要到6月才會降息，而不是原先預期的3月。
美股漲勢面臨逆風
標普500指數漲勢受到威脅，美國公債殖利率向5%逼近，也漸漸開始吸引投資人。10年期公債殖利率達到2023年10月來最高水準，也漸漸逼近可能引發美股修正的水準。
財報季即將登場，多家大型銀行周三率先公布財報，包括花旗、高盛、富國銀行、摩根大通，周四則有美銀與摩根士丹利。
雷蒙多：台積美國廠4奈米量產 良率、品質可媲美台灣
美國商務部長雷蒙多告訴路透，台積電（2330）最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史上首度在本土，由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質可媲美台灣。
路透指出，這是美國總統拜登推動半導體計畫的重要里程碑。未來，台積電將在亞利桑那州二廠生產領先全球的2奈米製程技術，預計自2028年開始生產。台積電也同意在亞利桑那州使用最先進的晶片製造技術A16。
雷蒙多接受路透社訪問時表示：「這是我國歷史上第一次，我們在美國本土由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質和台灣的相當。」
美制裁俄能源業 油價大漲 布蘭特原油一度漲破80美元
美國政府對俄羅斯能源產業祭出迄今最廣泛也最嚴厲的制裁，意在打擊俄國石油與天然氣營收，藉此施壓克里姆林宮儘速終止侵鳥戰爭。國際原油價格應聲大漲逾3%，漲抵三個月新高。
布蘭特原油3月期貨上周五大漲3.7%，收在每桶79.76美元，盤中一度漲破80美元。紐約西德州輕原油（WTI）2月期貨漲3.6%，以每桶76.57美元作收。兩種期貨價格都創三個月新高。
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