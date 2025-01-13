CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國消費性電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）發布研究警告，若美國候任總統川普就職後，果真對進口商品全面加徵關稅，可能讓美國筆記型電腦與智慧手機等電子產品的價格激增數百美元，智慧手機售價可能增加300美元。

由於川普還沒正式宣布加徵關稅提案，CTA根據川普競選期間發言提出兩種關稅情境，第一種是美國對全球進口商品加徵10%關稅、對中國大陸商品加徵70%關稅，第二種是美國對全球商品加徵20%關稅、對大陸商品加徵120%關稅。

報告指出，無論何種情境，若進口商全數轉嫁關稅成本，美國消費電子產品價格將大漲，若業者若不轉嫁，利潤將遭擠壓，拖累股價。

研究指出，美國沒有生產智慧機，約80%進口自大陸，關稅措施將使業者改向其他國家採購原本向大陸購買的多數產品，但其他國家也面臨更高關稅。在這兩種情境下，智慧機平均成本估算將增加213美元或305美元，一般筆電成本估計也將提高357美元或540美元。

美國約85%遊戲主機都在大陸製造，因數量太大，難轉往其他供應商，這兩種關稅情境會讓電玩主機價格平均提高246美元或356美元。

智慧手機 美國 關稅

延伸閱讀

丹麥總理私訊川普：可商增美駐軍格陵蘭 但拒售島

洛杉磯野火／紐森籲川普勘災 將查為何消防栓無水可用

促國會通過川普中意的法案 準副幕僚長米勒將扮要角

大規模遣返無證客？「邊境沙皇」霍曼向議員坦承難達成

相關新聞

川普2.0 恐引爆全球租稅大戰

美國候任總統川普重返白宮已進入最後倒數，各界除嚴陣以待他可能發起的貿易戰，也擔心他的租稅政策引發全球企業稅大戰。專家憂心...

川普2.0 …物流業應變 搶中國1+1商機

美國候任總統川普重返白宮可能導致美中貿易情勢惡化，跨國物流集團正競相把中國大陸員工轉調至其他地區，希望在中國大陸製造商準...

貝佐斯、馬斯克太空熱戰 藍源首次發射新旗艦火箭

亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉執行長馬斯克兩大富豪之間的「太空大戰」本周將升溫，貝佐斯旗下的航太業者藍源（Blue Orig...

藍源火箭首射 貝佐斯挑戰馬斯克

亞馬遜創辦人貝佐斯支持的航太公司「藍源」即將首次發射新旗艦火箭。這對該公司能否在商業太空發射市場上挑戰馬斯克的Space...

大摩分析美中對抗 大陸會把壓力變動力

美國候任總統川普將於當地時間20日上台，對於「川普2.0」上路後的美中變局，摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強昨（...

CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

美國消費性電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）發布研究警告，若美國候任總統川普就職後，果真對進口商品全面加徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。