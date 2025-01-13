CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

美國消費性電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）發布研究警告，若美國候任總統川普就職後，果真對進口商品全面加徵關稅，可能讓美國筆記型電腦與智慧手機等電子產品的價格激增數百美元，智慧手機售價可能增加300美元。

由於川普還沒正式宣布加徵關稅提案，CTA根據川普競選期間發言提出兩種關稅情境，第一種是美國對全球進口商品加徵10%關稅、對中國大陸商品加徵70%關稅，第二種是美國對全球商品加徵20%關稅、對大陸商品加徵120%關稅。

報告指出，無論何種情境，若進口商全數轉嫁關稅成本，美國消費電子產品價格將大漲，若業者若不轉嫁，利潤將遭擠壓，拖累股價。

研究指出，美國沒有生產智慧機，約80%進口自大陸，關稅措施將使業者改向其他國家採購原本向大陸購買的多數產品，但其他國家也面臨更高關稅。在這兩種情境下，智慧機平均成本估算將增加213美元或305美元，一般筆電成本估計也將提高357美元或540美元。

美國約85%遊戲主機都在大陸製造，因數量太大，難轉往其他供應商，這兩種關稅情境會讓電玩主機價格平均提高246美元或356美元。