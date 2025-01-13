大摩分析美中對抗 大陸會把壓力變動力

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國候任總統川普將於當地時間20日上台，對於「川普2.0」上路後的美中變局，摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強昨（12）日指出，儘管川普2.0與川普1.0政策有一脈相承之處，但美國經濟已今非昔比，川普2.0政策實施將面臨制約，而陸方會把川普帶來的壓力轉化為動力。

據港媒《星島日報》報導，邢自強昨日在香港大學中國商業學院新年展望論壇上談及美中變局，他將川普政策分三部分，分別是對外加關稅、對內減稅及嚴控移民。他表示，美國經濟與2017年已今非昔比，2017年時美國通膨較低、經濟處於新周期開始。同時，當時美國歐巴馬政府執政最後幾年將財政赤字壓得較低，使川普有較大政策空間。

邢自強稱，美國對大陸加關稅或將分階段，對大陸影響不至於誇張到出口大幅下滑後，經濟、企業一蹶不振，與2018年相比，大陸企業和產業鏈應對更有經驗。大陸企業已實現產業升級和貿易多元化，以抵消關稅影響，雖如蘋果手機產業類似訂單確有部分移走，但從大陸出口12個主要內容可見，除手機和通訊產品外，汽車、鋰電池及工業機器人等市占率過去八年都不降反升。

川普 美國經濟 關稅

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