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藍源火箭首射 貝佐斯挑戰馬斯克
亞馬遜創辦人貝佐斯支持的航太公司「藍源」即將首次發射新旗艦火箭。這對該公司能否在商業太空發射市場上挑戰馬斯克的SpaceX主宰地位，將是至關重要的測試。
彭博資訊報導，藍源在Ｘ宣布，預計最快美國時間十三日凌晨一時（台灣時間同日下午二時），在佛州卡納維爾角太空軍基地發射「新葛倫」火箭。該火箭原最早計畫在二○二○年發射，但因海況不佳，這次發射又比原定計畫延後一天。
這次任務旨在將一枚藍源的測試衛星射上軌道，並讓火箭下半部著陸在太平洋一艘無人船上。
對藍源而言，這趟飛行將是至關重要的實力展示。該公司雖已載過付費旅客往返太空邊界，但尚無法將人員和衛星送上軌道。
這使該公司和SpaceX形成強烈對比。兩家公司的成立時間雖差不多，但SpaceX的發射能力已遠超藍源。SpaceX獵鷹九號火箭是目前全球實射經驗最豐富的軌道火箭。
若新葛倫火箭成功發射，將至少使藍源躋身能發射衛星至軌道的美國新創菁英界，並讓該公司站上朝挑戰SpaceX在商業太空發射市場主宰地位的道路。
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