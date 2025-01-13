航空業面臨缺機挑戰

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
航空產業情勢2025年可能依然艱困。（路透）
航空產業情勢2025年可能依然艱困。（路透）

航空產業情勢2025年可能依然艱困，波音（Boeing）延遲交機，加上供應鏈問題料將延續至今年，都為產業蒙上陰霾。

CNBC報導，阿拉斯加航空的波音737 Max 9班機艙門脫落事故，在今年元月3日屆滿周年。這起事件引發各界對波音飛機品質及安全標準的質疑。波音已宣布推動一系列改革，包含強制性的員工訓練，以及加強檢查，並改善了鼓勵員工回報職場問題的機制。

但航空顧問機構Boyd Group International共同創辦人兼總裁博伊德（Mike Boyd）認為，這些措施還不夠，「波音董事會全體成員都該被解任。雖然新任執行長及董事會宣稱他們有在推動改變，但公司陳痾已根深柢固」。

博伊德說：「沒有波音交付的飛機，西南航空、威茲航空、瑞安航空等業者，正在花費「他們原本不想花的錢來翻修本來要退役的飛機。」「繫緊安全帶。這將會是顛簸的一年。」

航空分析機構Sobie Aviation分析師索比（Brendan Sobie）表示，航空業的問題不是只有來自波音而已，從備用零件短缺乃至引擎維修，航空業目前困難重重，需要多年時間克服。引擎問題已經導致夏威夷航空、Spirit Airlines等航空業者的機隊部分停飛。博伊德指出，對旅客來說，這意味著今年更難找到優惠的機票。他認為，就連歐洲最大廉航，都不能保證能提供真的比較便宜的機票。

航空旅遊網Going創辦人凱斯（Scott Keyes）也說，今年機票價格可能變得更貴。

索比則說，飛機停飛造成的運能問題，可能會被航班增加抵銷，特別是在亞太地區。他認為，機票價格逐漸正常化，雖仍高於疫前水準，但已低於2022年的高峰。然而，成本和供應鏈的問題卻沒出現同樣的趨勢，「今年或許將迎來一些進展，但整體來說，挑戰依舊存在」。

機票 波音 票價

延伸閱讀

波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

波音737又出狀況 俄羅斯烏塔航空班機緊急迫降

波音737又出事 俄羅斯烏塔航空機上173人莫斯科緊急著陸

濟州航空空難、罷工、艙門脫落…波音股價暴跌 今年是營運關鍵？

相關新聞

川普2.0 恐引爆全球租稅大戰

美國候任總統川普重返白宮已進入最後倒數，各界除嚴陣以待他可能發起的貿易戰，也擔心他的租稅政策引發全球企業稅大戰。專家憂心...

川普2.0 …物流業應變 搶中國1+1商機

美國候任總統川普重返白宮可能導致美中貿易情勢惡化，跨國物流集團正競相把中國大陸員工轉調至其他地區，希望在中國大陸製造商準...

貝佐斯、馬斯克太空熱戰 藍源首次發射新旗艦火箭

亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉執行長馬斯克兩大富豪之間的「太空大戰」本周將升溫，貝佐斯旗下的航太業者藍源（Blue Orig...

藍源火箭首射 貝佐斯挑戰馬斯克

亞馬遜創辦人貝佐斯支持的航太公司「藍源」即將首次發射新旗艦火箭。這對該公司能否在商業太空發射市場上挑戰馬斯克的Space...

大摩分析美中對抗 大陸會把壓力變動力

美國候任總統川普將於當地時間20日上台，對於「川普2.0」上路後的美中變局，摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強昨（...

CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

美國消費性電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）發布研究警告，若美國候任總統川普就職後，果真對進口商品全面加徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。