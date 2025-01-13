航空產業情勢2025年可能依然艱困，波音（Boeing）延遲交機，加上供應鏈問題料將延續至今年，都為產業蒙上陰霾。

CNBC報導，阿拉斯加航空的波音737 Max 9班機艙門脫落事故，在今年元月3日屆滿周年。這起事件引發各界對波音飛機品質及安全標準的質疑。波音已宣布推動一系列改革，包含強制性的員工訓練，以及加強檢查，並改善了鼓勵員工回報職場問題的機制。

但航空顧問機構Boyd Group International共同創辦人兼總裁博伊德（Mike Boyd）認為，這些措施還不夠，「波音董事會全體成員都該被解任。雖然新任執行長及董事會宣稱他們有在推動改變，但公司陳痾已根深柢固」。

博伊德說：「沒有波音交付的飛機，西南航空、威茲航空、瑞安航空等業者，正在花費「他們原本不想花的錢來翻修本來要退役的飛機。」「繫緊安全帶。這將會是顛簸的一年。」

航空分析機構Sobie Aviation分析師索比（Brendan Sobie）表示，航空業的問題不是只有來自波音而已，從備用零件短缺乃至引擎維修，航空業目前困難重重，需要多年時間克服。引擎問題已經導致夏威夷航空、Spirit Airlines等航空業者的機隊部分停飛。博伊德指出，對旅客來說，這意味著今年更難找到優惠的機票。他認為，就連歐洲最大廉航，都不能保證能提供真的比較便宜的機票。

航空旅遊網Going創辦人凱斯（Scott Keyes）也說，今年機票價格可能變得更貴。

索比則說，飛機停飛造成的運能問題，可能會被航班增加抵銷，特別是在亞太地區。他認為，機票價格逐漸正常化，雖仍高於疫前水準，但已低於2022年的高峰。然而，成本和供應鏈的問題卻沒出現同樣的趨勢，「今年或許將迎來一些進展，但整體來說，挑戰依舊存在」。