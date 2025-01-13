新客機長途直飛時代 來了

隨著航空公司利用新型噴射客機重新規劃航線網路，愈來愈多旅客搭乘直達航班，以避開擁擠的樞紐機場。

英國金融時報（FT）分析航空分析公司OAG的數據後發現，去年經過全球十大最繁忙機場的旅客中，55%是直飛目的地，而非轉機。相形下，2015年直飛和轉機的比例將近五五開。

進入噴射機時代以來，航空公司都以又大又耗油的飛機，執飛最繁忙的洲際航線。旅客先搭大飛機到世界各大機場，再轉乘較小的飛機，前往同一地區的其他地方。但航空科技的進步卻對這種「軸輻」（hub and spoke）模式帶來壓力。

航空公司如今有辦法把較小且更有效率的單走道噴射機，用於長途航程，開拓過往因大飛機而沒有經濟效益的直飛航線。

例如，搭乘聯合航空飛越大西洋的旅客，將可在今年夏天從美國東岸直飛目的地，包含西班牙的畢爾包市（Bilbao）、義大利的巴勒摩（Palermo）甚至是格陵蘭。

聯航全球網路規劃與聯盟資深副總裁奎爾說，波音737 Max 8等較小且較省油的飛機，使美國東岸出發的新直達航班，可抵達的小眾休閒旅遊目的地快速增加，「我們的點對點航線，因應了人們對多元歐洲航點日益增長的興趣」。

其他航空業者高層指出，儘管樞紐機場還在，但旅客希望避開大機場，部分原因是疫情後許多樞紐機場因人潮眾多而陷入一片混亂。冰島航空執行長波格森說：「我們確實聽到一些旅客正在迴避讓他們耽擱的超大型樞紐機場。」

由於空中巴士單走道窄體飛機的A320系列，將加入一名可飛超長程的成員，這股趨勢將加速。由於貨艙的額外油箱可容納約1.29萬公升航空煤油，空巴A321XLR最多可載244名乘客、飛行最遠距離達8,700公里或最長飛行時間達11小時。

冰島航空的波格森表示，這款飛機「將創造新商機」，「我們可以用非常省油的窄體客機飛到北美」。一旦引入XLR，冰航正考慮設立從雷克雅維克機場飛往德州、加州與杜拜的航班。