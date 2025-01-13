投資人扮「義警」 公債殖利率飆

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美、英、法等已開發國家政府大舉發債，促使公債投資人再度扮演「義警」角色，導致各國公債遭拋售，殖利率大漲，顯示公債市場已進入投資人與政府對抗的時代。 路透
美、英、法等已開發國家政府大舉發債，促使公債投資人再度扮演「義警」角色，導致各國公債遭拋售，殖利率大漲，顯示公債市場已進入投資人與政府對抗的時代。 路透

美、英、法等已開發國家政府大舉發債，促使公債投資人再度扮演「義警」角色，導致各國公債遭拋售，殖利率大漲，顯示公債市場已進入投資人與政府對抗的時代。但華爾街部分人士認為，各國公債持續遭逢賣壓，反而是買進時機，因為公債的資金避風港地位不變。

主要國家在疫情過後大量舉債，使累積負債激增，政府赤字也暴增，公債投資人再度扮演「義警」角色，在政府財政惡化時要求更高的殖利率，以迫使政府約束支出。

美債殖利率走勢
美債殖利率走勢

英國新年度預算大量借債，引發市場賣壓，使英國10年期公債殖利率升到2008年來最高，已比德國高出2.3個百分點，是1990年以來最大，30年期殖利率更達到百年來高點。法國政治危機未解，公債殖利率已超過希臘，美債也因為市場擔憂候任川普將大量舉債及減稅，殖利率從去年9月時的3.6%大幅上升到目前的4.7%以上。

國際清算銀行去年12月警告，政府負債增加是「是未來全球經濟最嚴重的威脅之一」，而殖利率升高顯示市場已意識到投資人必須吸納更多公債。

部分華爾街人士認為，現在可能是買進一些債券時機。最近市場憂慮的原因，在於最近公債殖利率上升，並非明顯反映市場預期經濟成長更強，而是投資人對長期公債要求更高的「時間溢價」。

反過來看，公債到頭來可能是在市場風暴中最安全的避風港，原因之一是對財政悲觀者的看法可能錯誤，因為政府不會真正違約；更重要的是美國抗通膨公債也遇到賣壓，這種現象與市場對通膨及關稅的憂慮相悖。

再者，如果殖利率進一步走高，將對美國經濟及股市造成不利影響，屆時聯準會（Fed）必須改變目前的政策路線以刺激經濟，公債將成為最大贏家。

投資人 通膨

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