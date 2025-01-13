AI加劇供需緊張 鈾價創高

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

核反應爐主要燃料濃縮鈾，價格攀升至歷史新高，因人工智慧（AI）資料中心帶來的高度用電需求，加劇了濃縮鈾市場在俄烏戰爭爆發後的供應吃緊。

英國金融時報（FT）報導，UxC的數據顯示，今年濃縮鈾價格達到每分離單位（SWU）190美元，遠高於三年前的56美元。SWU是分離鈾同位素過程中所需作功的標準衡量單位。

隨著政府和企業尋求以足夠規模的零碳電力來滿足大型工業設施及社區用電需求，各界重燃對核能的興趣。而微軟、亞馬遜等科技巨擘，對於用核能為高耗電資料中心供電，也深感興趣。

2022年俄國入侵烏克蘭，使能源競賽進一步升級，也引起各界對核能產業的憂慮。俄羅斯是核燃料用濃縮鈾主要生產國，但美國的制裁及俄羅斯的出口禁令，引發濃縮鈾價格迭創新高。

根據Berenberg銀行分析師，美國2023年有約27%的濃縮鈾是從俄羅斯進口。美國公用事業的鈾燃料今年尚稱足夠，但預計將在四年後大幅減少。

鈾投資公司Yellow Cake執行長利本伯格說：「我們看到愈來愈多的哈薩克鈾流往中國與俄羅斯，賣到西方變少。這對西方公用事業構成了問題。

俄羅斯 核能 美國

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