大馬經長：陸企投資看增

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）表示，在美國候任總統川普2日即將就職、北京準備面對更高關稅之際，中國大陸的晶片製造商和科技公司正大舉湧向大馬，預期未來幾年將在當地投資數十億美元，屆時陸企將與主導大馬市場的美國企業相抗衡。

拉菲茲在接受英國金融時報（FT）採訪時說：「中國（企業）非常熱衷於走出去，拓展國內市場以外的業務。」「這些公司目前正在考慮遷往或進軍馬來西亞。」川普曾威脅在重新入主白宮後，對來自中國大陸的產品課徵60%關稅，促使企業提高警覺、計劃重組供應鏈。

過去十年來，大馬一直是「中國加一」戰略的最大受惠者之一，該國也自我定位為人工智慧（AI）等高科技產業的全球供應鏈重要參與者，檳城早已有半導體製造業務，柔佛州則是資料中心重鎮。

拉菲茲說，他去年6月造訪中國大陸十天，參訪100家AI、科技和生物醫藥公司，以評估這些企業在馬來西亞投資的興趣。他表示，這些努力已在過去幾個月促成了兩個中國大陸投資代表團到訪。

大馬2019-2023年共吸引210億美元投資其半導體產業，以及100億美元投資資料中心。