半數日企憂「台灣有事」

在中國大陸不斷增強軍事力量之際，最新調查顯示，逾半數日本大企業表示，已準備好、或正在準備因應中國大陸可能侵台的「台灣有事」情境。

共同社在去年11月底-12月中旬訪調114家日本企業的結果顯示，53%表示已備妥草擬手冊、規劃撤離和儲存庫存等具體措施，以應對台灣可能發生的突發事件。另有12%受訪者表示沒有應變計畫，但認為有考慮的必要。這項調查的結果凸顯出，北京與台北的日益緊張關係是經營企業的高風險因素。

日本國際問題研究所（JIIA）的客座研究員津上俊哉稱讚這些公司所做的準備，但也擔心一些公司可能會決定「採取過度的行動，例如撤出台灣」。

大陸和台灣是日本重要的供應鏈，也是日本企業產品和服務的關鍵市場。這項調查指出，54%受訪企業表示，台海兩岸的緊張加劇對其業務產生重大或中度影響。53%最關心海運和空運暫停，48%擔心半導體供應鏈不穩定。

在被問及共軍入侵台灣的可能性時，22%受訪者回答有可能或非常有可能，僅3%覺得不可能，46%表示不確定。