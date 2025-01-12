快訊

不用上到合歡山...清境農場也能輕鬆賞雪 奇萊北峰美景曝

AI高耗電加劇供應緊俏 濃縮鈾價格創歷史新高

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
核反應爐主要燃料濃縮鈾，價格攀升至歷史新高。路透
核反應爐主要燃料濃縮鈾，價格攀升至歷史新高。路透

核反應爐主要燃料濃縮鈾，價格攀升至歷史新高，因人工智慧（AI）資料中心帶來的高度用電需求，加劇了濃縮鈾市場在俄烏戰爭爆發後的供應吃緊。

英國金融時報（FT）報導，UxC的數據顯示，今年濃縮鈾價格達到每分離功單位（SWU）190美元，遠高於三年前的56美元。SWU是分離鈾同位素過程中所需作功的標準衡量單位。

隨著政府和企業尋求以足夠規模的零碳電力來滿足大型工業設施及社區用電需求，各界重燃對核能的興趣。而微軟、亞馬遜等科技巨擘，對於用核能為高耗電資料中心供電，也深感興趣。

2022年俄國入侵烏克蘭，使能源競賽進一步升級，也引起各界對核能產業的憂慮。俄羅斯是核燃料用濃縮鈾主要生產國，但美國的制裁及俄羅斯的出口禁令，引發濃縮鈾價格迭創新高。

高層及分析師表示，隨著美國對俄羅斯濃縮鈾的進口豁免將於2027年到期，相關產業必須找尋可將鈾轉化成核燃料的新設施。除了俄羅斯之外，具有這種設施的主要西方國家是法國、美國及加拿大。

根據Berenberg銀行分析師，美國2023年有約27%的濃縮鈾是從俄羅斯進口。美國公用事業的鈾燃料今年尚稱足夠，但預計將在四年後大幅減少。

鈾投資公司Yellow Cake執行長利本伯格說：「我們看到愈來愈多的哈薩克鈾流往中國與俄羅斯，賣到西方變少。這對西方公用事業構成了問題。我們很容易就能預見中期出現供應緊俏，因為缺乏可快速投入營運的新計畫。」

俄羅斯 核能 美國 零碳

延伸閱讀

影／烏克蘭俘虜2北韓兵曝光！烏兵揭活捉難度高：他們寧願手榴彈自爆

美制裁俄能源業 油價大漲…布蘭特原油一度漲破80美元

澤倫斯基宣稱烏軍俘獲2名北韓士兵

「最重大的一次行動」美英日宣布新制裁 俄羅斯能源再受重創

相關新聞

北京不斷增強軍事自信心 共同社調查：半數日企正準備因應「台灣有事」

最新調查顯示，逾半數日本大企業表示，在北京不斷增強其軍事自信心之際，他們已準備好、或正在準備因應中國大陸可能侵台的「台灣...

陸企加速推動「中國大陸+1」策略 物流商急轉調大陸員工搶商機

美國候任總統川普重返白宮可能導致美中貿易情勢惡化，已促使更多中國大陸製造商準備拓展海外事業版圖，跨國物流集團因而正競相把...

AI高耗電加劇供應緊俏 濃縮鈾價格創歷史新高

核反應爐主要燃料濃縮鈾，價格攀升至歷史新高，因人工智慧（AI）資料中心帶來的高度用電需求，加劇了濃縮鈾市場在俄烏戰爭爆發...

素食退燒了？比爾蓋茲「未來肉」公司股價崩跌 肉食搜尋量增87%

你是否發現，近年來吃素的人變少了？彭博專欄作家威廉絲（Lara Williams）指出，一些茹素的朋友正重新開始吃肉，甚至是歌手麥莉（Miley Cyrus）、麗珠（Lizzo）也是如此。

南韓、大陸貿易結構已非10年前分工互補 韓媒：競爭將白熱化

大陸國務院2015年提出「中國製造2025」政策後，大陸製造業競爭力大增，十年來，韓中雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向...

雷蒙多：台積電4奈米晶片已在美生產 良率品質媲美台灣

商務部長雷蒙多10日對路透說，台積電最近幾周已開始在亞利桑納州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史上首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。