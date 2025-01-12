陸企加速推動「中國大陸+1」策略 物流商急轉調大陸員工搶商機

美國候任總統川普重返白宮可能導致美中貿易情勢惡化，已促使更多中國大陸製造商準備拓展海外事業版圖，跨國物流集團因而正競相把中國大陸員工轉調至其他地區，爭搶相關商機，成為川普還沒上任，便已帶動全球供應鏈版圖「加速度」變遷的最新跡象。

英國金融時報（FT）報導，法國達飛海運（CMA CGM）、瑞士德迅（Kuehne+Nagel）和德國DHL都表示，持續把中國大陸員工轉調至歐洲、東南亞及拉丁美洲，以在國外加強服務中國大陸客戶。

隨著美中貿易緊張升溫，西方買家和政治人物尋求減少進口中國大陸商品，促使中國大陸製造商進軍歐洲、東南亞與拉丁美洲等其他低成本生產重鎮，推動「中國+1」的分散策略。

協助客戶管理進出口的物流集團已跟著採取對策。達飛海運物流部門CEVA表示，最近已在歐洲設立中國大陸服務處，擁有會說中文的員工，包括銷售及客服專員，並且計劃未來幾年增設其他服務處。

德迅也透露，過去幾年已把中國大陸員工派遣至匈牙利與斯洛維尼亞，以協助科技集團華為的歐洲事業，同時陸續調派中國大陸員工到越南、馬來西亞及巴西。德迅表示，正籌劃春季在上海舉辦「local abroad」活動，以進一步調離中國大陸員工，並與中國大陸客戶會面，屆時好幾個國家的主管將出席。

DHL過去數月也持續調動更多會說中文的員工，派往越南和印尼等東南亞國家，並正打算把這項計畫拓展至匈牙利、德國及墨西哥等市場。DHL快遞全球執行長皮爾森（John Pearson）表示，在海外部署較多中國大陸員工，將確保該公司在這些國家拿下應得的市占率。

顧問業者Reddal副執行長曹坤（音譯）表示，越南及泰國等新興生產重鎮持續吸引許多中國大陸製造商，尤其是擁有勞力密集事業的公司。Reddal指出，2024年1-10月中國大陸是越南第二大外國投資人，投資價值約36億美元。