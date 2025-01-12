素食退燒了？比爾蓋茲「未來肉」公司股價崩跌 肉食搜尋量增87%

摘要 1.過去常和淨零劃上等號的吃素風潮，正慢慢消退。過去茹素的歌手麥莉、麗珠，如今也開始重新恢復吃肉。 2.由比爾蓋茲、李奧納多投資的未來肉公司「超越肉類」在吃素風潮中創立，如今它正面臨虧損危機，股價在2024年下滑5成以上。 3.為何吃素風潮會消退，「肉食文化」將會取而代之？

你是否發現，近年來吃素的人變少了？

彭博專欄作家威廉絲（Lara Williams）指出，一些茹素的朋友正重新開始吃肉，甚至是歌手麥莉（Miley Cyrus）、麗珠（Lizzo）也是如此。

由於畜牧業佔全球碳排14.5％，不少希望實現淨零碳排的政府從飲食開始改革，大力推動吃素，例如英國每年的「純素一月」，鼓勵人們茹素，從2018年至2023年間，參與人數就增加3倍。

很多標榜「未來肉」的企業也在這股浪潮中出現。但奧斯卡影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）投資的未來肉公司「超越肉類」（Beyond Meat），即便有名人加持，過去一年股價仍崩跌5成以上。

事實上，從2022年下半年開始，超越肉類的營收就持續探底，麥當勞在該年年中停售使用其未來肉製成的漢堡後，另外兩家連鎖速食店卡樂星（Carl’s Jr.）、塔可鐘（Taco Bell）也跟進。市場對其失去信心的原因是，在起步階段投入太多資金，導致負債累累，未來肉的銷售量卻又不足以填補債務黑洞。

其他性質類似的公司，像是不可能食品（Impossible Food）也陷入銷售下滑困境，而無肉農場（Meatless Farm）則是停止交易，由競爭對手VFC收購，才得以恢復營運，而純素品牌Oatly則是縮減部份產品線。《衛報》（The Guardian）分析，純素主義放緩的跡象已經顯現。

為何曾風靡一時的吃素風潮，如今不再引領風騷？第一個原因和通膨有關。受到創新高的食品價格通膨影響，素食商品往往比肉類更貴，使茹素者面臨生活成本危機。

其次是民眾生活普遍太悶。《衛報》調查，僅有24.2％的英國成年人對生活具有高滿意度。這會影響人們的飲食選擇，在心情不好時會食用的「舒適食物」，往往含有高脂肪、高糖、高鹽，不是純素餐點的典型特徵。

而名人對「肉食文化」的推波助瀾，也是茹素風潮消退的原因之一。蛋白營養品Protein Works營養專家考利（Kyle Crowley）觀察，社群媒體的強大影響力，特別是像TikTok這樣的短影音平台，使趨勢得以快速傳播，內容創作者更可深度參與有爭議或極端的營養觀點。

擁有6000萬粉絲的「播客之王」羅根（Joe Rogan）便是其一，向來對肉食文化直言不諱支持。在他和其他立場相同的網紅帶動下，2023年Google關於肉食文化的搜尋量大增87％。

關注食品的歐洲媒體Food Navigator指出，肉食文化不僅受到社群平台上高度活躍的千禧世代、Z世代歡迎，也得到不少成年人支持，特別是那些想要透過飲食解決體重管理和慢性健康問題的人。

在肉食文化掀起的熱潮中，數據資料庫Statista估計，到2030年為止，全球肉類行業總營收將持續成長至1.965兆美元。然而，肉食主義者通常較少攝取水果、蔬菜、穀物和豆類的必須營養元素，導致營養不均衡和心血管問題、神經系統疾病等健康風險，不可不慎。

參考資料：TheJapanTimes、FoodNavigator、TheGuardian、TheMotleyFool、Forbes

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《原文比爾蓋茲「未來肉」公司股價崩跌、肉食搜尋量增87%，素食退燒了嗎？》