快訊

洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

富士康傳停派中國工人赴印度 蘋果生產策略恐受影響

中央社／ 新德里11日綜合外電報導
蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。（路透）
蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。（路透）

知情人士透露，蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。

美國科技媒體Rest of World報導，設備運送延宕意味富士康在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）和卡納塔卡邦（Karnataka）的iPhone組裝廠，可能拖慢蘋果減少依賴中國生產iPhone的努力。

有消息人士告訴Rest of World，「目前這些設備和人力不被允許前往（印度）」。消息人士還說「印度不具備生產這些設備的技術」。

蘋果2019年起開始轉往印度生產iPhone高階機款，部分原因與中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施清零政策，導致其生產業務受擾有關。富士康同一年開始在坦米爾那都邦生產iPhone，起初主要生產iPhone舊機款。

印度在蘋果供應鏈扮演的角色日益重要，但蘋果產品製造過程中仍大幅依賴中國工人、台灣專業人員以及中國製機器。

消息人士還透露，原先計劃前往印度的中國工人被告知須取消行程，即使他們已取得簽證和買好機票。已經在印度的中國工人據說被要求返回中國。這個突如其來的變動導致富士康一時難尋替代人力，因此開始以台灣人力補上這個缺口。

蘋果產品生產受擾，讓長期以來有著邊境爭端和經濟對抗關係的中印兩國，地緣政治緊張進一步升溫。部分消息人士指控說，中國政府就是停派工人和設備前往印度的幕後藏鏡人。

為因應在印度碰到的阻礙，富士康正在提高中國工廠的生產，以確保印度工廠有足夠數量的iPhone手機進行最後組裝。

人力 印度 富士康 工人 蘋果產品

延伸閱讀

陸高階手機價格戰 華為、蘋果火併…加劇市場競爭

祖克柏嘲諷蘋果靠賈伯斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

NBA／騎士太難擊敗 湖人總教頭：要打出近乎完美的籃球

NBA／轉隊後不是先討論戰術 湖人新同學：我先跟詹皇要裝備

相關新聞

富士康傳停派中國工人赴印度 蘋果生產策略恐受影響

知情人士透露，蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延...

向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭

成立1/4世紀後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）旗下藍源公司（Blue Origin）終於準備...

英國外債創新高 財長赴中簽協議被批

面對外債高築，英國工黨政府還是得向中國低頭？

美對俄油新制裁 包括影子船隊

鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），美國拜登政府十日宣布針對俄國石油業實施新制裁，對象包括一八三艘船隻，...

就業數據佳成降息絆腳石…美股重摔 吐回今年漲幅

美股上周五（10日）大跌，三大指數吐回今年以來漲幅，就業數據超強，卻形同為聯準會（Fed）今年降息之路增添阻礙，更進一步...

美銀預言 降息周期結束…30年債殖利率一度衝破5%

美國12月非農就業人口新增25.6萬人，大幅超越預期，促使頂尖華爾街經濟學家紛紛下修對聯準會（Fed）今年降息預測，美銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。