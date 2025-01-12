聽新聞
0:00 / 0:00
向SpaceX下戰帖 藍源定13日首次發射軌道運載火箭
成立1/4世紀後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）旗下藍源公司（Blue Origin）終於準備發射該公司第一枚軌道運載火箭，盼能撼動商業太空競賽。
法新社報導，藍源在社群平台X發布消息指出，由於海況不佳，原於明天進行的發射延後一天。
這枚火箭以傳奇太空人之名命名為「新葛倫」（New Glenn），高320英尺（98公尺），差不多是一棟32層建築物高，預計從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射，發射窗口於當地時間13日凌晨1時開啟。
透過這項代號NG-1的任務，世界第二富有的貝佐斯將目標直接瞄準世界首富馬斯克（Elon Musk）。馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）透過其獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）在軌道發射市場占據主導地位。
這些服務為商業部門、五角大廈和美國國家航空暨太空總署（NASA）服務，包括最重要的運送太空人往返國際太空站（ISS）。
如果一切按計畫進行，發射後不久，藍源將嘗試將第一節推進器，降落在大西洋近海一艘以貝佐斯母親為名的「賈桂琳」（Jacklyn）無人駕駛船上。
這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具「藍環」（Blue Ring）的原型，期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言