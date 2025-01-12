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英國外債創新高 財長赴中簽協議被批

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國財政部長芮芙絲（左）近日訪中，並決議與中國強化經貿關係，引發英國國內激辯。（中央社）
英國財政部長芮芙絲（左）近日訪中，並決議與中國強化經貿關係，引發英國國內激辯。（中央社）

面對外債高築，英國工黨政府還是得向中國低頭？英國財政部長芮芙絲近日訪問中國，希望能強化與中國的經貿往來，但遭到在野的保守黨批評是「親中」。不過英國如今外債創下16年新高，英鎊持續貶值下，工黨盼重新強化對中連結。中國在2020年時，就可協助英國創造45.5萬的就業機會，影響力不容小覷。

睽違6年重啟對話

根據《英國廣播公司》報導，芮芙絲表示，基於英國國家利益，需與中國保持長期的經貿關係來往，而最新一期的合作將會是5年6億英鎊（約242億台幣），面對國內保守黨批評她向中國屈服，忽略國家安全等，芮芙絲表示，這不會改變她與中國合作的經濟計畫。睽違6年，中、英兩國重啟經濟與財經的對話機制。

美聯社》提到，芮芙絲近日前往北京，拜會中國副總理何立峰，雙方就貿易、投資機會等面向進行討論，英國財政部表示，雙方都同意加強貿易、金融服務、投資與氣候議題的合作。中國是全球第二大經濟體、英國第4大貿易夥伴，在2020年，與中國的經濟互動為英國創造45.5萬的就業機會。

對中經貿引發激辯

由於英國近來外債比例達到2008年的新高，英鎊10日也跌到1.22美元的價位，英國經濟受到通膨影響陷入停滯，4月政府還要加稅，因此希望強化與中國經貿往來，設法舒緩財政。

與中國如何維持外交與經貿互動，在英國也陷入激辯。保守黨議員、前國防大臣圖根達特批評，芮芙絲訪中看來並非對等經濟談判，而是有求於人，這樣會讓英國更加脆弱、依賴中國；但中英商業委員會主席庫柏-克爾斯認為，中國有8億中產階級想要買英國商品，且對英國的金融服務有興趣，不與中國做生意有違理性。

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