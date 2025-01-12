英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針

英中經濟財金對話（EFD）今天在北京落幕。英國財政部表示，會談結果促成中方排除英國企業在農產品、服務業等領域的市場進入障礙，整體成果可望在未來5年為英國經濟注入6億英鎊（逾新台幣240億元）強心針，甚至上看10億英鎊。

財政部指出，英方同時就雙方有分歧之處向中國提出挑戰，包括關切中國支援俄羅斯軍工業、干預英國民主政治體制、中國的惡意網路活動、「黎智英案」與香港的自由和權利、新疆人權情勢與強迫勞動，以及中方無端對英國國會議員施加制裁。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）今天在北京與中國國務院副總理何立峰會面，共同主持EFD。里夫斯今天另與中國國家副主席韓正會面，10日則與中國財政部長藍佛安會談。今天是2019年之後，英中再次舉行EFD。

英國財政部表示，雙方同意在金融服務、智慧財產、關務、貿易投資、科學科技、創意產業、運動、氣候等領域深化合作，常態舉行部長級會議，並就分歧之處進行開放、坦承的對話。雙方另同意就產業政策展開討論，以確保全球公平競爭。

根據英國財政部的資料，會談結果為英國企業和專業人才在疫苗、汽車、農產品、食品飲料、肥料、毛料、法律、會計等貿易投資項目和專業服務領域擴大市場進入管道。中方並同意在教育、文化等領域持續推進鬆綁對外來投資的限制。

在備受關注、英國對中服務出口額僅次於旅遊業的金融領域，英中達成一系列共識，包括啟動英中場外交易（OTC）債券業務；在既有的證券交易所「互聯互通」框架下，促進更多英國和中國上市企業相互在倫敦、上海和深圳股市發行股票；強化打擊非法金融；推動資產管理服務業深化合作。

中方還宣布，選定今年在倫敦發行首支海外人民幣「綠色」主權債券，以支持環境永續相關計畫。

此外，中國銀行倫敦分行有意今年在倫敦推出以人民幣和英鎊雙幣種計價的永續發展債券。

值得一提的是，倫敦、上海等地證券交易所「互聯互通」（UK-China Stock Connect）是2014年在所謂「英中黃金時代」開始陸續實施的計畫。啟動近10年來，市場反應堪稱冷淡，僅達成6家中國企業在倫敦發行股票，在中國發行股票的英國企業則為零。

同樣是在「英中黃金時代」的2016年，中國選擇在倫敦發行首支海外人民幣主權債券。

倫敦金融城是人民幣在中國海外最大外匯交易市場，每天清算約520億人民幣。英國財政部提到，中國建設銀行倫敦分行過去10年累計清算逾100兆人民幣。該分行為中國人民銀行指定的英國人民幣清算行。

根據英方發布的英中EFD會談結果，中方願推動駐英中國金融機構開發更多以人民幣計價的金融商品，並就在倫敦的人民幣支付和結算業務展開進一步對話。

里夫斯12日將在上海出席與英國企業代表會面的圓桌論壇，了解企業所需。訪中期間，她規劃參訪英國自行車品牌Brompton，汽車品牌捷豹（Jaguar）、Land Rover，大型酒商帝亞吉歐（Diageo），以及消費品巨擘聯合利華公司（Unilever）在中國的分支。

她今天在北京回應媒體提問時，針對英國是否將跟進美國和歐盟對中國電動車增收關稅，她表示英方持續檢討相關議題，但決策將以英國國家利益為基礎。