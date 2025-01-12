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美對俄油新制裁 包括影子船隊
鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），美國拜登政府十日宣布針對俄國石油業實施新制裁，對象包括一八三艘船隻，預料俄國每月將損失數十億美元。
白宮國安會發言人柯比表示，拜登政府在這個時間點實施制裁，是基於油價和美國經濟的現況都相對看好的緣故。
拜登政府十日宣布對俄國石油業實施新制裁，針對逾二百個對象，包括俄國兩大石油供應商，以及一八三艘油船等；美國財政部指出，這一八三艘油船中，有許多是隸屬於俄國用來規避石油制裁的影子船隊。
美國國務院則發出新聞稿表示，遭制裁逾二百個對象當中，也包含近八十個幫助俄國製造和出口液態天然氣的協力者。美國財長葉倫表示，美國的制裁將打擊俄國的能源收入，截斷其非法入侵烏克蘭的金援。
柯比指出，此項制裁延續拜登與G７國家在二○二二年所做的承諾，削弱俄國透過能源出口來援助、維持戰爭的能力。
柯比說，美國之所以會選在這個時間點實施制裁，主要是油價下跌、石油市場漸入佳境，美國經濟也相對較好。柯比還說，制裁的消息傳出後，確實引起油價小幅上漲，但他不認為這樣的狀況會持續下去，也不認為制裁會為全球石油市場帶來重大影響。
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