協助撲滅野火和重建災區 迪士尼公司豪捐5億元

英國天空新聞報導，華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）宣布，捐出1500萬美元（約台幣5億元）協助洛杉磯野火消防工作及重建災區。受益者將包括美國紅十字會、洛杉磯消防局基金會和洛杉磯食物銀行。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示：「隨著這齣悲劇持續上演，迪士尼致力於支持我們的社區和員工，也會和他們一起努力從這場令人震驚的災害恢復和重建當地。華特迪士尼當初幾乎只有帶著自己無限的想像力來到洛杉磯，並選擇在這裡成家，追逐自己的夢想，及創造對世界無數人而言意義重大的非凡故事。我們很自豪能在有需要援助的時刻，提供這個充滿韌性和活力的社區協助。」