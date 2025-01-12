美制裁俄能源業 油價大漲…布蘭特原油一度漲破80美元

美國政府對俄羅斯能源產業祭出迄今最廣泛也最嚴厲的制裁，意在打擊俄國石油與天然氣營收，藉此施壓克里姆林宮儘速終止侵鳥戰爭。國際原油價格應聲大漲逾3%，漲抵三個月新高。

布蘭特原油3月期貨10日大漲3.7%，收在每桶79.76美元，盤中一度漲破80美元。紐約西德州輕原油（WTI）2月期貨漲3.6%，以每桶76.57美元作收。兩種期貨價格都創三個月新高。

布蘭特油價走勢

美國財政部10日宣布，最新制裁對象包括兩大石油生產商，即俄羅斯天然氣工業石油（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣（Surgutneftegas），兩者合計經手全俄逾四分之一海運原油出口；另外也制裁液化天然氣（LNG）生產商、183艘油輪，其中155艘屬於「影子艦隊」，以老舊油輪把油輸運到主要買家印度和中國大陸，同時制裁包括主要保險商和貿易商在內的石油交易網絡。此外，原先容許能源支付中介、不受對俄國商銀制裁影響的豁免條款，也被撤銷。不過，俄國最大石油貿易商Rosneft Oil未列入黑名單。

美國財政部長葉倫說，這些制裁措施意在「拉高與俄羅斯石油貿易相關的制裁風險」，納入以海運和金融途徑助長俄油出口的實體。新一批措施遠超出美國先前對俄羅斯的制裁範圍，力圖切斷俄國支應對烏作戰的軍費財源，並給烏克蘭更多籌碼與俄談判更公平、持久的和平協議。

一位高階官員表示，新制裁措施若充分落實，將導致俄羅斯每月損失數十億美元能源出口收入。他說：「生產和配銷鏈中的每個環節，無一放過，這讓我們更有信心，俄羅斯躲避制裁的代價會更高昂。」

最新制裁措施容許一段緩衝期，讓遭制裁實體在3月12日前完成能源交易，但油價仍應聲大漲，可能因為市場預期俄國石油對中、印銷路一旦中斷，兩地煉油業者必會趕緊向其他生產國擴大採購。而且，俄羅斯原油出口和供應鏈受阻，加上川普掌權後若兌現競選諾言、擴大對伊朗制裁，油市供應可能進一步緊縮。

分析師指出，全球油市和美國經濟顧慮減輕，讓現任總統拜登更無顧忌，選在卸任前對俄祭出更嚴厲制裁。專家預期未來數年石油將供過於求，有充裕產能可填補俄油減供缺口。