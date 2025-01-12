美國大法官將做決定 法院傾向TikTok不賣就禁
基於中國大陸帶來的國安疑慮，美國最高法院10日顯然傾向支持將社群媒體TikTok「不賣就禁」的法律，也就是TiKTok若未能在本月19日前出售，將遭到禁用。
路透報導，在華府聽證會上，九位大法官向代表TikTok與其母公司字節跳動的律師，詢問北京當局濫用TikTok平台監視美國人與發動秘密影響力行動的風險，同時也探討言論自由問題。而多數大法官對國家安全的重視，似乎凌駕於企業與內容創作者的言論自由之上。
保守派首席大法官羅伯茲對代表TikTok、字節跳動的律師法蘭西斯科（Noel Francisco）問道：「我們是否該忽略這樣一個事實，也就是背後的母公司（字節跳動）實際上在為中國政府從事情報工作？」
另一名保守派大法官卡瓦諾，則向法蘭西斯科詢問北京蒐集用戶資料的潛在長期風險，尤其是對年輕用戶的影響。卡瓦諾擔憂，北京會逐步「利用這些資訊吸收間諜、實施策反或勒索」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言