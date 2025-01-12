保守派抬頭效應 美科技業擬縮編多元平權計畫

隨著川普即將重返白宮，美國保守派人士對多元、平等、共融（DEI）政策的反對聲浪漸長，Meta和亞馬遜跟隨沃爾瑪、福特和麥當勞等美國大企業腳步，近日宣布縮減這類多元平權計畫的規模。

路透報導，Meta 10日在內部備忘錄向員工表示，將停止在招募、培訓及挑選供應商時推動的DEI計畫，也將撤除DEI專門團隊。亞馬遜12月也在給員工的備忘錄中指出，預期在2024年底前「逐步淘汰（與DEI相關的）過時計畫和題材」。

美國2020年發生包括佛洛伊德（George Floyd）在內的幾名非裔男子遭白人警察殺害事件，引發全美抗議潮，一些美國最大企業自此致力推動多元平權政策，近來卻因政局轉向而相繼縮減規模。

Meta執行長祖克柏在10日播出的喬羅根（Joe Rogan）播客節目中感嘆，許多尋求遠離「雄性能量」的「文化中立」企業正在崛起，並說，若一個文化「多鼓勵侵略性」是件好事。但祖克柏也在節目中強調，有三位姊妹跟他一起長大，自己也有三個女兒，他期盼女性能在企業中出人頭地。然而，不久前Meta才宣布將在美國關閉第三方查核機制，拔擢知名共和黨人柯普蘭出任全球事務總裁，並任命川普的盟友懷特加入董事會。

Meta人力資源副總裁蓋爾說，「美國倡議DEI的法律和政策環境正發生變化，這個詞現在也頗具爭議性，部分原因在於一些人認為這意味著應給予某些群體特別優待。」

亞馬遜資深人資主管卡瑟柏麗在致員工備忘錄中表示，將「逐步淘汰過時的DEI計畫和題材」，做為該公司審視其數百個倡議計畫的一環。