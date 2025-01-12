慧與贏得X的 AI 伺服器合約

知情人士透露，慧與科技（HPE）和馬斯克的社群平台X敲定逾10億美元合約，將為該公司供應人工智慧（AI）伺服器。

彭博資訊引述不願具名的知情人士報導，慧與和X在去年底達成AI伺服器供應合約協議，當時參與競標的還有慧與的競爭對手戴爾（Dell）和美超微（Super Micro）。慧與拒絕對此事置評。

消息傳出，慧與股價紐約10日盤中一度跳漲4.3%，但終場漲幅收斂至不到1%，收在每股22.08美元。戴爾股價10日重挫3.8%至114.77美元；美超微則持平，收32.6美元。

慧與AI伺服器營收

隨著AI蓬勃發展，市場對能處理AI作業的運算需求大增，製造強大伺服器的業者也隨之大量崛起。馬斯克的公司如特斯拉和新創AI公司xAI，也因此成為這項硬體的主要客戶。xAI在田納西州建造的超級電腦，便是混合使用戴爾和美超微的伺服器。

儘管慧與的AI伺服器業務有所成長，但外界認為相較於戴爾和美超微，其成長是相對落後的。如今慧與敲進與馬斯克旗下公司的供應合約，可謂市場對其產品投下的一張信任票。

彭博資訊分析師何武進（音譯）表示，慧與的液態冷卻技術可能是其贏得合約的因素之一。但他也說，大規模的合約儘管有助於銷售，但也可能拖累利潤。

慧與財務長麥爾絲在去年12月的法說會上表示，預料2025年「企業和政府將擴大採用AI系統，雖然我們預期訂單仍然不會太好搶」。

Synergy研究集團報告顯示，2024年資料中心基建支出估計大增34%至2,820億美元。該集團分析師指出，「輝達（Nvidia）爆炸性成長的許多跡象，反映在其伺服器和系統供應商客戶的營收增幅」。AI伺服器一般搭載來自如輝達等業者的強大晶片。

美超微在一份聲明中指出，該公司仍「和所有客戶維持穩固的合夥關係，包含X在內，因為我們打造的是全球領先的AI資料中心」，也表示市場對其「液態冷卻技術的需求依然強勁」。戴爾未發表評論，X也沒有回覆置評請求。