超微遭降評 目標價被砍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

超微（AMD）近日陸續被高盛和滙豐調降投資評級，主要理由都是半導體產業的競爭愈來愈嚴峻。

高盛將AMD的投資評級由「買進」下修到「中立」，同時將未來12個月目標價由每股175美元大砍至129美元。

AMD股價10日收跌4.76%，報116.04美元。去年AMD股票已經跌掉18%，今年迄今再跌3.9%。

高盛分析師哈里（Toshiya Hari）認為，在出現更多消息之前，AMD股價應該會停滯在當前水準。

哈里在最新的報告中寫道，「我們相信，AMD股價表現不佳，是被個人電腦以及傳統終端需求疲弱拖累。較近期的因素是，資料中心GPU的成長比預期慢」，「現在我們看這檔股票會維持在這基礎上的區間波動，直到市場對AMD未來的成長和利潤軌跡重拾信心」。

由於CPU市場競爭更多，哈里預期AMD一直到2026年的市占成長都會更為趨緩；同樣在資料中心的GPU市占成長也將溫吞。

哈里說，AMD要跟AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）競爭，勢必要砸重金投資，這對公司長遠成長是好的，但在近期可能會挑戰重重。

在高盛公布報告前，滙豐上周稍早也調降AMD投資評級，而且連降兩級，由「買進」轉為「減碼」，目標價由每股200美元降至110美元，因為預期AMD在AI市場面臨激烈競爭。

AMD 高盛

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