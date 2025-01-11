快訊

幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

祖克柏嘲諷蘋果靠賈伯斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
祖克柏嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。美聯社
祖克柏嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。美聯社

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）公然嗆聲，認為蘋果「很久沒有發明任何偉大的產品」，靠過去的餘蔭吃老本，「賈伯斯（Steve Jobs）發明iPhone後，他們就這麼坐享其成20年」。

祖克柏在羅根（Joe Rogan）主持的近三小時Podcast節目大談闊論。除此之外，他們也談到Meta最近調整內容審核政策、並轉而反對多元與包容的政策，與蘋果在諸多立場上更加分歧。

這番對話起於羅根對蘋果頗有微詞，還因此由「蘋果轉向安卓」。祖克柏說，「我對此有些看法。」他肯定iPhone「可謂史上數一數二的重大發明」，但他也表示蘋果的規定讓他「感到專斷」。

祖克柏表示，蘋果「徹底限制其他廠商開發能以同樣方式連接iPhone的產品」，比如AirPods。如果蘋果讓別的廠商使用蘋果的協定，「可能會有更多性能更佳能跟AirPods競爭的產品」。

Meta一直對蘋果在一些應用程式商店交易上抽成30%表示不滿。蘋果iOS的限制也使Meta更難在硬體領域競爭，導致其廣告收入損失數十億美元。祖克柏表示，如果蘋果沒有這種「隨意規則」，根據他「粗略計算」，Meta的獲利「至少會翻倍」。

祖克柏認為，蘋果「只用自家產品」的策略最終會傷害到公司。他認為，蘋果「在真正發表創新產品的表現非常糟糕」，科技業「變化非常快」，「如果你在 10年內一直沒能做好，最終你會被別人打敗」。

廣告 應用程式 祖克柏

延伸閱讀

Meta結束在美第三方事實查核 拜登譴責斥可恥

祖克柏2度赴佛州見川普！穿西裝打領帶、私人飛機停川普專機旁畫面曝

美媒：Meta執行長祖克柏在佛州與川普會面

IFCN：若Meta擴大取消第三方事實查核 將傷害真實世界

相關新聞

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

美國非農就業新增人數遠超出預期加深通膨疑慮，聯準會（Fed）本月降息無望，上半年降息機率也下滑，Fed下一步甚至有可能升...

就業好消息變壞！美股大跌「全吐今年漲幅」 最怕Fed降息停擺

美國股市周五大跌，三大指數全吐今年以來漲幅，就業數據超強，形同為聯準會（Fed）今年降息之路敲響喪鐘，更進一步推升公債殖...

協助撲滅野火和重建災區 迪士尼公司豪捐5億元

英國天空新聞報導，華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）宣布，捐出1500萬美元（約台幣5億元...

郭明錤估iPhone上半年出貨量降6% 在中國市占率持續萎縮

天風證券分析師郭明錤10日表示，蘋果公司（Apple）在中國大陸的市占正在縮減，原因是iPhone出貨量下滑。蘋果公司同...

美股大跌台積電ADR逆勢揚 投資人關注16日法說重頭戲

市場預期今年美國減少降息，美股大跌，但台積電第4季營收創高，ADR逆勢上揚。專家分析，市場對台積電法說樂觀期待，預期獲利...

印尼禁iPhone 16盼加大投資 民調：近6成民眾支持

蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭禁售，雖將在印尼投資10億美元，但印尼政府仍不埋單。雅加達郵報調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。