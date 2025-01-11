快訊

幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

郭明錤估iPhone上半年出貨量降6% 在中國市占率持續萎縮

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
郭明錤：iPhone出貨量影響 蘋果在中國大陸市占下滑。路透
郭明錤：iPhone出貨量影響 蘋果在中國大陸市占下滑。路透

天風證券分析師郭明錤10日表示，蘋果公司（Apple）在中國大陸的市占正在縮減，原因是iPhone出貨量下滑。蘋果公司同日股價收跌2.4%。

郭明錤貼文中表示：「蘋果與關鍵供應商討論2025年的iPhone生產規劃時，抱持謹慎態度。」他表示，即便蘋果預期將發表新款iPhone SE4，但今年上半年的出貨量預料將年減6%。

他預期，蘋果在中國大陸的市占將持續萎縮，因為即將發布的兩款iPhone機身設計過於輕薄，可能僅支援eSIM，但中國大陸市場目前並不推行只能支援eSIM的手機。他說：「此兩款機型若不改變設計，將不利出貨動能。」

郭明錤寫道，中國大陸去年12月智慧手機出貨量與前年同期持平，但iPhone出貨量衰減約10–12%。

郭明錤表示，至今「尚無證據」顯示Apple Intelligence（蘋果的終端人工智慧服務）能貢獻硬體換機潮與服務營收。他表示，根據他對供應鏈的調查，Apple Intelligence「未能帶動iPhone換機潮」；他也認為，相較於後續數月快速進化的雲端AI服務，Apple Intelligence的吸引力已大幅下降。

他表示，蘋果推估iPhone在2024年出貨量約2.2億支，預計2025年約為2.2–2.25億支，低於市場預期的超過2.4億支。

吸引力

延伸閱讀

印尼iPhone 16禁令持續 學者：中國手機趁勢佔據市場

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

偷聽風波後發聲 蘋果：從未用Siri建立行銷檔案

蘋果將推出平價版iPhone挽頹勢 富士康加碼招工

相關新聞

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

美國非農就業新增人數遠超出預期加深通膨疑慮，聯準會（Fed）本月降息無望，上半年降息機率也下滑，Fed下一步甚至有可能升...

就業好消息變壞！美股大跌「全吐今年漲幅」 最怕Fed降息停擺

美國股市周五大跌，三大指數全吐今年以來漲幅，就業數據超強，形同為聯準會（Fed）今年降息之路敲響喪鐘，更進一步推升公債殖...

協助撲滅野火和重建災區 迪士尼公司豪捐5億元

英國天空新聞報導，華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）宣布，捐出1500萬美元（約台幣5億元...

郭明錤估iPhone上半年出貨量降6% 在中國市占率持續萎縮

天風證券分析師郭明錤10日表示，蘋果公司（Apple）在中國大陸的市占正在縮減，原因是iPhone出貨量下滑。蘋果公司同...

美股大跌台積電ADR逆勢揚 投資人關注16日法說重頭戲

市場預期今年美國減少降息，美股大跌，但台積電第4季營收創高，ADR逆勢上揚。專家分析，市場對台積電法說樂觀期待，預期獲利...

印尼禁iPhone 16盼加大投資 民調：近6成民眾支持

蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭禁售，雖將在印尼投資10億美元，但印尼政府仍不埋單。雅加達郵報調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。