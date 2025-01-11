郭明錤估iPhone上半年出貨量降6% 在中國市占率持續萎縮
天風證券分析師郭明錤10日表示，蘋果公司（Apple）在中國大陸的市占正在縮減，原因是iPhone出貨量下滑。蘋果公司同日股價收跌2.4%。
郭明錤貼文中表示：「蘋果與關鍵供應商討論2025年的iPhone生產規劃時，抱持謹慎態度。」他表示，即便蘋果預期將發表新款iPhone SE4，但今年上半年的出貨量預料將年減6%。
他預期，蘋果在中國大陸的市占將持續萎縮，因為即將發布的兩款iPhone機身設計過於輕薄，可能僅支援eSIM，但中國大陸市場目前並不推行只能支援eSIM的手機。他說：「此兩款機型若不改變設計，將不利出貨動能。」
郭明錤寫道，中國大陸去年12月智慧手機出貨量與前年同期持平，但iPhone出貨量衰減約10–12%。
郭明錤表示，至今「尚無證據」顯示Apple Intelligence（蘋果的終端人工智慧服務）能貢獻硬體換機潮與服務營收。他表示，根據他對供應鏈的調查，Apple Intelligence「未能帶動iPhone換機潮」；他也認為，相較於後續數月快速進化的雲端AI服務，Apple Intelligence的吸引力已大幅下降。
他表示，蘋果推估iPhone在2024年出貨量約2.2億支，預計2025年約為2.2–2.25億支，低於市場預期的超過2.4億支。
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