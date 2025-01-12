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伊爾艾朗：美引領債市拋售潮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗表示，美國超強的就業數據反映美國經濟獨步全球，而美債殖利率隨之升高，將為英國等其他國家帶來壓力。芝加哥聯準銀總裁古斯比則說，儘管就業數據強勁，但美國經濟並未過熱。

彭博資訊報導，美國去年12月新增非農就業人數為九個月來最多，美債應聲下跌，走勢反向的10年期美債殖利率衝上2023年來新高。

對此，伊爾艾朗說：「數據證實兩點，第一，美國經濟依然強健；第二，美國經濟明顯持續優於其他先進經濟體。隨著我們持續向前邁進，這種分化具有重大意義。」

美債的賣壓已蔓延到其他市場；在美國就業數據公布後，英國10年期公債殖利率延續升勢，推升了借貸成本，使其公共財政陷入惡性循環。伊爾艾朗表示，美國正引領全球債市的拋售潮，殖利率升高暴露了其他國家的弱點。

他說，像英國這類有自身問題的國家，若公債殖利率持續受美國影響而續升，問題將被放大，「他們不能光是指責美國就了事，必須共同展開行動」。

芝加哥聯準銀總裁古斯比則說，最新的就業報告，反映出美國的勞動市場正在充分就業的情況之下趨於穩定，而非經濟出現過熱跡象。他堅稱，只要通膨不升溫，利率在未來12至18個月將有「一定程度的下降」，而下降的步調將取決於經濟情勢。

另外，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，美國候任總統川普的關稅威脅，已推升世界各國的長期借貸成本，加劇了全球經濟的逆風。

殖利率 美國經濟

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