美銀預言 降息周期結束…30年債殖利率一度衝破5%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美債示意圖。 路透
美債示意圖。 路透

美國12月非農就業人口新增25.6萬人，大幅超越預期，促使頂尖華爾街經濟學家紛紛下修對聯準會（Fed）今年降息預測，美銀（BofA）分析師甚至預言Fed下一步可能提高利率。隨著Fed利率按兵不動的機率增加，美國公債價格10日大跌，30年期殖利率盤中升破5%。

美銀原先預期今年Fed將降息兩次，每次降1碼（0.25個百分點），但就業報告發布後改口說，Fed利率下一步可能不降反升。美銀分析師團隊在報告中寫道：「我們認為，這波降息循環結束了...最可能的情況是，Fed按兵不動的時期延長。但我們認為，風險是：下一步偏向升息。」

10年期美債殖利率
10年期美債殖利率

花旗集團的降息展望在華爾街最樂觀，認為今年有五次降息可期，但預測Fed下次降息時點從原估的1月延到5月。高盛下修對今年降息次數預測，從三次減為兩次。高盛和摩根大通認為，Fed今年要到6月才會降息，而不是原先預期的3月。

摩根大通分析師表示，3月前Fed不會再進一步降息，除非往後發布一連串糟糕的就業報告。富國銀行也呼應這種看法，認為3月降息「似乎愈來愈不可能」。券商ING指出，在通膨頑強的情況下，Fed暫緩降息的風險日增。

摩根士丹利認為，最新就業報告降低近期Fed降息機率，但若通膨減緩展望改善，「3月降息比不降的可能性高」。

隨著Fed近期降息希望轉趨黯淡，美國公債10日大跌，長期公債殖利率竄升至2023年11月來最高。道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率躍升9.2個基點至4.772%，過去一周來共升17.5個基點。30年期殖利率攀升4.2個基點，收在4.962%，盤中一度升破5%大關，全周升幅達14.7個基點。殖利率與債券價格呈反向關係。

年初來，美長債殖利率約已躍升20個基點，最新就業報告強化通膨疑慮，可能給殖利率升勢火上加油，加上川普2.0財政和貿易政策可能導致公債發行量增多、通膨彈升，債市可能續挫。

BMO Capital Markets固定收益部門主管戴維斯認為，失業率若維持在4%~4.5%之間，Fed可望維持利率不變；如果升到4.5%會恢復降息；若是降到4%以下，就會開始升息。該公司客戶調查顯示，69%的受訪者認為10年期殖利率今年可能上測5%。

Fed 美國公債 降息

延伸閱讀

就業好消息變壞！美股大跌「全吐今年漲幅」 最怕Fed降息停擺

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

強勁就業數據澆熄降息期望 道瓊重挫近700點、三大指數連二周下跌

美國非農就業報告出爐 聯準會第一季更不會降息

相關新聞

就業數據佳成降息絆腳石…美股重摔 吐回今年漲幅

美股上周五（10日）大跌，三大指數吐回今年以來漲幅，就業數據超強，卻形同為聯準會（Fed）今年降息之路增添阻礙，更進一步...

美銀預言 降息周期結束…30年債殖利率一度衝破5%

美國12月非農就業人口新增25.6萬人，大幅超越預期，促使頂尖華爾街經濟學家紛紛下修對聯準會（Fed）今年降息預測，美銀...

美制裁俄能源業 油價大漲…布蘭特原油一度漲破80美元

美國政府對俄羅斯能源產業祭出迄今最廣泛也最嚴厲的制裁，意在打擊俄國石油與天然氣營收，藉此施壓克里姆林宮儘速終止侵鳥戰爭。...

美對俄油新制裁 包括影子船隊

鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），美國拜登政府十日宣布針對俄國石油業實施新制裁，對象包括一八三艘船隻，...

伊爾艾朗：美引領債市拋售潮

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗表示，美國超強的就業數據反映美國經濟獨步全球，而美債殖利率隨之升高，將為英國等其他國家帶來壓力。...

雷蒙多：台積美國廠4奈米量產 良率、品質可媲美台灣

美國商務部長雷蒙多10日對路透表示，台積電最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。