就業好消息變壞！美股大跌「全吐今年漲幅」 最怕Fed降息停擺

美國股市周五大跌，三大指數全吐今年以來漲幅，就業數據超強，形同為聯準會（Fed）今年降息之路敲響喪鐘，更進一步推升公債殖利率。

道瓊工業指數周五大跌697點，跌幅達1.6%，一周下跌1.9%。標普500指數和那斯達克綜合指數幅跌都在1.5%以上，周線分別下跌1.9%和2.3%。

費城半導體指數周五大跌2.4%，但今年迄今尚有1%漲幅。台積電ADR漲0.6%，是費半當天唯一上漲的成分股，今年來上漲5.5%。

美國12月新增非農就業人數創下3月來最高，失業率意外下降，為就業市場出人意料強勁的一年畫下句點。

LSEG數據顯示，金融市場如今預計Fed今年只會降息1碼（0.25個百分點）。美國銀行原先預料今年會有兩次各1碼的降息，如今不再指望今年會降息，甚至認為Fed下一步可能是升息。

受此消息影響，美國30年期公債殖利率一度突破5%，達到自2023年11月以來最高水準。10年期公債殖利率收在4.772%，為2023年11月以來最高水準。

駿利亨德森美國投資主管卡斯爾頓（Lara Castleton）說：「好消息聽起來又變成壞消息。長期利率正持續攀升，2025年Fed降息機率迅速下降，而美元進一步走強可能成為美國企業一大阻力。」

Premier Miton Investors投資長Neil Birrell也表示，「債券殖利率漲勢勢將持續，這對股市來說也是個壞消息，莫非10年期公債殖利率真有可能達到5%？」

由於投資人對Fed降息信心迅速減弱，下周公布的通膨數據對目前提不起勁的美股更加重要。同時，下周也將由金融業為財報季揭幕。分析師預料下周三公布的12月消費者物價指數年增率料在2.9%，是連續三個月升溫。

曼哈頓研究所研究員施拉格（Allison Schrager）接受 CNBC訪問時說：「可能得接受這樣的現實，即通膨水準無法達到Fed期望的那麼低。這或許就是通膨的常態。」

她指出，Fed試圖傳達的訊息是，「我們戰勝了通膨，我們是有公信力的」，但現在看來，「最後這半哩的進展根本沒有進展」。

財報季也即將登場，多家大型銀行周三率先公布財報。花旗、高盛、富國銀行、摩根大通、貝萊德、美國銀行以及摩根士丹利下周陸續公布業績。