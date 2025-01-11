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10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。路透
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。路透

美國非農就業新增人數遠超出預期加深通膨疑慮，聯準會（Fed）本月降息無望，上半年降息機率也下滑，Fed下一步甚至有可能升息，觸動美國公債價格大跌、長債殖利率飆上2023年底來最高，30年期殖利率一度衝破5%。分析師警告，倘若基準的10年期殖利率跨越這個重要門檻，美股後市將遭空襲。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率10日（周五）飆升13.3個基點至4.394%，是去年7月25日來最高，周線升幅達11.5個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

10年期美債殖利率1日躍升9.2個基點至4.772%，過去一周來共跳升17.5個基點。30年期殖利率攀升4.2個基點，收在4.962%，盤中一度升破5%大關。全周升幅達14.7個基點。

10年期和30年期殖利率的收盤水準都是2023年11月1日來最高。

Fed近期降息無望 下一步甚至可能升息

周五公布的數據顯示，美國12月非農就業人口新增25.6萬人，不但多於11月增加的21.2萬人，還遠超出華爾街日報訪調經濟學家預估的15.5萬人。失業率從4.2%降至4.1%，低於預期。

美國債市與股市雙雙大跌，因為這份就業報告強得出乎意料，讓交易員不僅對Fed本月進一步降息死心，也對上半年降息展望起疑，下回降息時點可能延到7月。報告發布前，交易員押注Fed最快5月就會降利率，並估計年底前再降一次的機率約50%。

聯邦資金期貨交易數據顯示，交易員如今認為Fed本月降息機率不到3%。

金融服務公司Thrivent投資長羅亞爾說：「聘僱動能增強，勞動市場趨緊，將對利率構成上升壓力，Fed可能按兵不動更久，然後才會進一步降利率。如果勞動市場更加緊繃，今年稍後甚至可能升息。」

TwentyFour資產管理公司基金經理人韋之洛爾說：「對通膨來說，這份報告顯然是利空消息。這絕對不像是成長減緩的經濟。」

美銀證券分析師團隊發布研究報告說：「最可能的情況是Fed按兵不動的時期延長。但我們認為，（Fed）下一步有朝升息傾斜之虞。」

通膨疑慮加深 慎防10年期殖利率升破5%

自年初以來，美國長債殖利率已躍升20個基點，最新就業報告強化通膨疑慮，可能給殖利率升勢火上加油。分析師認為，債市可能續挫，因為川普2.0即將上台，他的財政和貿易政策可能導致公債發行量增多、通膨彈升。

BMO Capital Markets在12月就業報告發布前所做的客戶調查顯示，69%的受訪者認為10年期殖利率可能在今年某時上測5%大關。

近幾周來，比較美國2年期與10年期公債的殖利率曲線趨陡，因為10年期殖利率持續上揚而短債殖利率大致持平，形成所謂「熊陡」（bear steepening），對長債價格展望不利，反映市場預期經濟強韌將使利率居高不下。

但Brandywine Global基金經理人麥肯泰警告，投資人須提防萬一通膨復熾，美國公債市場可能從現在的「熊陡」，轉向「熊平」（bear flattening）--指短債殖利率升得比長債殖利率快，顯示投資人預期央行將會升息。

10年期殖利率若升破5% 恐擊沉美股

基準的10年期殖利率如今已逼近4.8%，從去年9月觸及的底部翻升1.2個百分點。值得注意的是，這回10年期殖利率升破4.7%時，未見逢低承接買盤進場。這意味賣壓若進一步湧現，可能把10年期殖利率推上5%。上回觸及這個重要心理價位，是在2023年底。

分析師指出，殖利率是否逗留在5%水準，無關緊要。重要的是，債市正傳達一個重要訊息：殖利率可能維持在相對高檔好一陣子，短期內不會再降回4%以下。

對美國股市而言，這是個大利空。原因之一是，既然安全穩當的公債提供5%殖利率，又何必冒險買估值已高的股票？美股標普500指數目前的預期本益比達21.2倍，非常高。相較下，10年期殖利率上回在2023年底衝上5%時，這個比值是18倍。

美股標普500、道瓊工業和那斯達克綜合指數10日收盤全面重挫。

密切關注美國10年期公債殖利率，這是目前觀察美股走向的最佳指引。

Fed 美國 通膨

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