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印尼iPhone 16禁令持續 學者：中國手機趁勢佔據市場

中央社／ 雅加達11日專電

蘋果承諾將在印尼投資10億美元，盼取消禁售iPhone 16，但印尼政府認為，該投資不足以取消禁售令。而當雙方談判陷入僵局之際，中國手機品牌榮耀進軍印尼，學者認為，中國手機可能趁勢佔據市場。

印尼要求某些在當地販售的智慧手機，須有至少40%的零件在印尼製造，但美國蘋果公司（AppleInc.）生產的iPhone 16未能滿足這項要求，而遭當局禁售，因此去年9月推出的iPhone 16至今仍未在印尼販售。

蘋果日前派全球政策副總裁艾曼（Nick Amman）赴雅加達與印尼政府討論投資計畫，並向官員承諾，將投資10億美元 ，在巴淡（Batam）建立一座生產AirTag的工廠，盼能解除iPhone 16的禁售令。

不過，印尼工業部長阿古斯（Agus GumiwangKartasasmita）9日指出，這筆投資不足以取消在印尼販售iPhone 16的禁令，並解釋，主因是該投資未符合「產品原產地認證」（TKDN）規定。

阿古斯透過聲明表示，AirTag不能算是iPhone本地生產零件的一部分。

而當蘋果與印尼政府談判陷入僵局之際，中國智慧型手機品牌榮耀（HONOR）9日宣布進軍印尼市場，規劃在首年開設逾10間品牌體驗店，並推出智慧手機、平板電腦、筆電及穿戴設備等近30款產品。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）分析，iPhone 16禁售令將提供其他國家手機品牌更多的銷售空間，特別是中國的手機產品。

他向中央社解釋，中國手機品牌的銷售量在印尼手機市場中佔據主導地位，因此「當iPhone 16遭禁售後，中國智慧型手機在印尼的影響力，有很大可能變更大」。

根據市場研究公司Canalys的數據，去年第三季印尼智慧型手機銷售前3名皆為中國品牌，分別是OPPO、小米和Transsion。

印尼 品牌

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