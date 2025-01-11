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美國財政部制裁參與北極液化天然氣2號建造與運輸的中國公司

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
「北極液化天然氣2 號」計畫項目。 取自今日頭條
「北極液化天然氣2 號」計畫項目。 取自今日頭條

美國財政部登記訊息，美國對參與諾瓦泰克「北極液化天然氣2 號」計畫模組建造和運輸的中國公司實施制裁。

美國財政部發布消息說：「為對美國制裁下的俄羅斯北極液化天然氣2號項目施加壓力，美國國務院將包括參與建造和運輸北極液化天然氣2號項目發電模組的一家製造廠和一家船舶營運商在內的幾家位於中國的公司納入制裁名單」。

據俄羅斯衛星通訊社，美國財政部指出，新近被納入制裁名單中的企業包括諾瓦泰克中國控股有限公司（Novatek China Holdings Co Ltd）8家子公司。美國財政部表示，這家公司成立於2023年8月，從事實施「北極液化天然氣2號」專案液化天然氣銷售計畫。

「北極液化天然氣2號」工程計畫興建3條LNG液化生產線，每條生產線年產量660萬噸。工廠於12月生產出第一批液化天然氣。目前未見已經開始商業生產的報導。

報導稱，諾瓦泰克公司擁有這家企業60％的股份，法國道達爾、中石油和中海油以及日本三井物產和日本國家石油天然氣公司則分別擁有10％的股份。

俄羅斯 北極 美國 衛星通訊

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