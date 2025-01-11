對俄國石油實施新制裁 白宮：預期不會衝擊石油市場

鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），美國拜登政府10日宣布針對俄國石油業實施新制裁，對象包括183艘船隻，預料俄國每月將損失數十億美元。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）表示，拜登政府在這個時間點實施制裁，是基於油價和美國經濟的現況都相對看好的緣故；他也認為，制裁不會衝擊全球石油市場。

拜登政府10日宣布對俄國石油業實施新制裁，針對逾200個對象，包括俄國兩大石油供應商，以及183艘油船等；美國財政部指出，這183艘油船中，有許多是隸屬於俄國用來規避石油制裁的影子船隊。

美國國務院則發出新聞稿表示，遭制裁逾200個對象當中，也包含近80個幫助俄國製造和出口液態天然氣的協力者。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國的制裁將打擊俄國的能源收入，截斷其非法入侵烏克蘭的金援。

柯比指出，此項制裁延續拜登與G7國家在2022年所做的承諾，削弱俄國透過能源出口來援助、維持戰爭的能力。

柯比說，美國之所以會選在這個時間點實施制裁，主要是油價下跌、石油市場漸入佳境，同時美國經濟也在相對較好的位置。

柯比表示，制裁的消息傳出後，確實引起油價小幅上漲，但他不認為這樣的狀況會持續下去，也不認為制裁會為全球石油市場帶來重大影響。