美就業超強 美元指數逼近110

美國去年12月就業報告超強，就業人數大幅增加25.6萬人，且遠高於預估；失業率回降到4.1%，就業依然強韌，加上聯準會（Fed）多位決策官員均表示應放緩降息步調，因此市場預料元月底Fed會議時將不會再度降息。

美國10年期債殖利率攀升10個基點到4.79%，30年期公債殖利率更觸及5%，為一年多來首見；美元匯率持續走升，DXY美元指數攀抵109.68。美股三大指數早盤全面下跌。

12非農業就業人數量是去年3月以最高水準，比預估的16.5萬人增量高出甚多，更遠優於11月時的21.2萬人（修正數）增量；10、11兩月就業人數則僅小幅下修8,000人。

民間部門就業增加22.3萬人，遠高於預估的14萬人增量，也高於11月時的18.2萬人增量（修正數）；製造業減少1.3萬人，比預估值以及11月的情況遠遜，顯示就業增加主要是靠服務業，其中以醫療與社會援助、零售及休閒接待業就業增加最多，政府部門就業也增加。

平均時薪月升幅降到0.3%，符合預估，但低於11月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估及11月時的4.0%升幅；其中非監督級員工時薪月增0.2%，比去年同期上升3.8%，是2021年中來最小升幅。平均每人每周平均工時維持4.3小時，符合預估。

失業率回降到4.1%，低於預估及11月時4.2%；勞動參與率持平，為62.5%，符合預估；就業不足率大幅下降0.3個百分點，為7.5%，顯示全職勞工人數增加。

12月就業報告證實去年美國勞動市場依然堅挺，就業人數全年共增加220萬人。報告中也顯示，長期性失業的人數減少，失業時間的中位數縮短。

本周公布的12月Fed會議紀錄顯示，決策官員普遍認為在去年底降息之後，今年短期內應維持利率不變；並且Fed理事鮑曼、堪薩斯聯準銀行總裁施密德等決策官員在近日的發言中，都指出降息速度應該減緩，利率可能維持在當前水準更長一段時間，待通膨明顯降溫時才會再降息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯說，鑒於在美國經濟前景上，官員面臨「相當大的不確定性」，有理由放慢調整利率的步伐。這個觀點得到了其他聯準銀行總裁和聯準會理事鮑曼的響應。